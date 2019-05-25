Супрун сообщила, что команда Зеленского еще не интересовалась ходом медреформы

Новости Украины: Команда нового Президента еще не интересовалась ходом медицинской реформы.

Ульяна Супрун заявила, что Минздрав готов представить Президенту результаты трансформации системы здравоохранения, однако из команды Владимира Зеленского до сих пор нет соответствующего приглашения.

Об этом глава Минздрава Супрун сказала журналистам на презентации проекта целевых экологических инвестиций, направленных на термомодернизацию клинических корпусов медицинских учреждений.

Презентация состоялась в Национальном институте сердечно-сосудистой хирургии им. Н. Амосова,

"Мы здесь, мы на месте, мы дальше работаем. Хотя меняются президенты или народные депутаты в Верховной Раде, пациенты есть каждый день. Мы стабильно работаем, мы готовы сотрудничать, представить те изменения, которые уже сделаны и которые запланированы новой команде. Если будет приглашение. Его еще не было. Не заинтересовались тем, что мы делаем", - сказала и.о. министра здравоохранения.

Она подчеркнула: команда Минздрава готова объяснить, что происходит в отрасли.

"Изменения, которые начались в системе здравоохранения, они неотвратимы и будут происходить дальше. Могут меняться люди, которые возглавляют Минздрав, но ведомство и в дальнейшем будет работать над тем, чтобы завершить трансформацию здравоохранения", - отметила руководительница министерства.

Она также выразила надежду, что Владимир Зеленский будет поддерживать положительные перемены в здравоохранении и помогать, чтобы они прошли быстрее и качественнее.