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В Украине появятся новые медицинские профессии

В Украине появятся новые медицинские профессии
10:46 Сегодня Телеграф Минздрав Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: В Украине появятся врачи физической и медицинской реабилитации, физические и эрготерапевты, а также их ассистенты.

В прошлом останутся методы реабилитации, которые не имеют доказанной эффективности, — электроды и ток по телу пациента, парафинотерапия, компрессы или ванны с глиной, говорится на сайте Минздрава.

В Украине появятся такие профессии

  • врач физической и медицинской реабилитации;
  • физический терапевт;
  • эрготерапевт;
  • ассистент физического терапевта;
  • ассистент эрготерапевта.

Такие изменения к приказу от 28 октября 2002 года № 385 "Об утверждении перечней заведений здравоохранения, врачебных, провизорских должностей, должностей младших специалистов с фармацевтическим образованием, должностей профессионалов в области здравоохранения и должностей специалистов в области здравоохранения в учреждениях здравоохранения" зарегистрировали в Министерстве юстиции Украины.

В Минздраве отмечают, что это поможет сформировать мультидисциплинарные реабилитационные команды и продолжить внедрение в Украине доказательной реабилитации.

Медицинская реабилитация входит в программу медицинских гарантий согласно Закону Украины "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения".

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В чем заключается работа новых специалистов

Цель специалистов – устранить ограничение деятельности вследствие заболевания или травмы с помощью комплекса физических упражнений и других доказательных методов.

1. Врач физической и реабилитационной медицины

Он возглавляет реабилитационный процесс. Он организует и координирует выполнение полного реабилитационного цикла:

  • медицинское и реабилитационное обследование;
  • установление реабилитационных целей;
  • определение реабилитационных вмешательств, необходимых для достижения этих целей;
  • определение членов мультидисциплинарной реабилитационной команды, которые будут проводить эти вмешательства;
  • проведение реабилитационных вмешательств;
  • контроль эффективности реабилитационных вмешательств в соответствии с установленными целями;
  • дальнейшая корректировка индивидуальной программы реабилитации.

2. Физические терапевты

Они занимаются определением и максимальным улучшением качества жизни и двигательного потенциала человека в процессе развития, профилактики, лечения/вмешательства, реабилитации.

Эти сферы охватывают физическое, психологическое, эмоциональное и социальное благополучие.

3. Эрготерапевты

Профессионалы занимаются не только восстановлением утраченных или ограниченных функций движения и координации, но и заново учат человека жить в новых для него условиях. Они помогают пациентам достичь максимальной самостоятельности и независимости в быту. Их работа также заключается в том, чтобы в конечном результате пациенты смогли ухаживать за собой, работать, развлекаться, осваивать новые хобби и общаться.

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В состав мультидисциплинарной команды по реабилитации должны входить психолог, социальный работник, медсестра/медбрат, речевой терапевт и другие специалисты по необходимости.

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Минздрав, Реабилитация, Эрготерапевты, Медицинские профессии.
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