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США призвали Россию освободить пленных украинских моряков

США призвали Россию освободить пленных украинских моряков
16:00 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: США вновь призвали РФ немедленно освободить украинских моряков и вернуть захваченные суда.

Соединенные Штаты Америки в очередной раз призвали РФ немедленно освободить украинских военнопленных моряков и вернуть захваченные суда.

Об этом Посольство США в Украине сообщает в Facebook.

"На протяжении шести месяцев Россия несправедливо удерживает 24 членов экипажа и судна Украины. Россия должна немедленно освободить моряков, вернуть украинские суда и уважать суверенитет и территориальную целостность Украины", - отметили в посольстве.

Как сообщалось ранее, утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксиру "Яны Капу" и катерам "Бердянськ" и "Нікополь", которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет).

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16 апреля Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву с целью освобождения захваченных российскими силовиками в ноябре 2018 года 24 украинских моряков и трех судов

Сегодня, 25 мая, суд ООН обнародовал решение о применении временных мер по делу по иску Украины к РФ. Суд обязал Россию освободить 24 украинских моряков и судна. В то же время суд не удовлетворил просьбу Украины обязать РФ прекратить уголовное преследование пленных украинцев.

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США, Россия, Трибунал ООН, Захваченные моряки.
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