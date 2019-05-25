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Может быть сигналом о готовности к миру: Зеленский прокомментировал решение трибунала по украинским морякам

Может быть сигналом о готовности к миру: Зеленский прокомментировал решение трибунала по украинским морякам
15:37 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Выполнение РФ решения Трибунала ООН об освобождении украинских моряков может стать первым сигналом о готовности прекратить конфликт с Украиной.

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что выполнение Россией приказа Международного трибунала ООН по морскому праву об освобождении захваченных украинских моряков и кораблей может стать сигналом от российского руководства о готовности к прекращению конфликта с Украиной.

"Выполнение РФ приказа Международного трибунала ООН об освобождении захваченных украинских моряков и кораблей может стать первым сигналом со стороны российского руководства о реальной готовности к прекращению конфликта с Украиной", - написал глава государства на своей странице в Фейсбуке в субботу.

По его убеждению, таким образом Россия может сделать шаг "к разблокированию переговоров и решению созданных ею проблем цивилизованным способом".

"Посмотрим, какой путь выберут в Кремле. Но мы очень ждем наших ребят дома!" – подытожил Зеленский.

Как сообщалось, российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия захватили в районе Керченского пролива украинский рейдовый буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" ВМС ВСУ, направлявшиеся из Одессы в Мариуполь.

Были задержаны и арестованы 24 украинских моряка. Их перевезли из Крыма в московский следственный изолятор "Лефортово", кроме того, трое раненных при обстреле россиянами украинских моряков были переведены в больницу СИЗО "Матросская тишина".

Все моряки заявили следствию, что являются военнопленными.

ФСБ России возбудила уголовное дело и предъявила всем плененным украинским морякам обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч. 3 ст. 322 УК РФ).

16 апреля 2019 года Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву за временными мерами в отношении России для освобождения украинских моряков и судов.

В МИД Украины отметили, что в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву военно-морские суда и их персонал имеют абсолютный иммунитет, который предусматривает, что иностранные государства не могут их арестовывать, задерживать и судить.

Решения трибунала ООН: В МИД Украины ожидают скорого освобождения моряков

10 мая в Гамбурге начались слушания Международного трибунала по морскому праву в деле украинских моряков. Агентом от Украины на слушаниях выступает заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву вынес решение, которым обязал Российскую Федерацию освободить три украинских корабля и 24 украинских моряка, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года, и позволить им вернуться в Украину.

За это решение проголосовали 19 судей, один судья – Руслан Колодкин (РФ) – против.

Трибунал обязал РФ доложить о выполнении данного решения до 25 июня 2019 года, а также обязал Украину и Россию воздержаться от любых действий, которые могут усугубить или продлить спор.

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ООН, Керченский пролив, Владимир Зеленский, агрессия РФ, Международный трибунал ООН, Трибунал ООН, Задержанные моряки.
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