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Решения трибунала ООН: В МИД Украины ожидают скорого освобождения моряков

Решения трибунала ООН: В МИД Украины ожидают скорого освобождения моряков
14:44 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Твиттер

Новости Украины: В МИД Украины ожидают скорого освобождения моряков после решения трибунала ООН.

Украина ожидает скорого выполнения Россией решения трибунала ООН по морскому праву об освобождении украинских моряков и возвращения кораблей. Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль на своей странице в Facebook.

"Мы ожидаем, что Россия быстро и в полном объеме выполнит приказ трибунала", - написала она.

"Напомню, что в подобном деле - Arctic Sunrise - Россия также не участвовала, но быстро освободила людей", - добавила Зеркаль.

По ее словам, приказ трибунала является четким сигналом России, что она не может нарушать международное право безнаказанно.

Захват украинских моряков: Суд ООН признал свое право рассматривать дело

"Задержание трех военных кораблей и 24 военнослужащих на борту является грубым нарушением иммунитета, которым пользуются военные корабли в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву и по общему международному праву", - отметила заместитель главы МИД.

Напомним, в субботу суд ООН по морскому праву обязал Россию немедленно освободить украинских моряков и позволить им возвращение в Украину, а также освободить три захваченных корабля.

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ООН, Керченский пролив, агрессия РФ, Международный трибунал ООН.
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