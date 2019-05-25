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Представитель Константинополя развеял слухи о "пророссийском окружении" Епифания

Представитель Константинополя развеял слухи о "пророссийском окружении" Епифания
21:02 Сегодня Телеграф УНН Фото: Фейсбук

Новости Украины: Представитель Константинополя заявил, что пророссийские силы в окружении Епифания - миф.

Обвинения, что предстоятеля Православной церкви Украины, митрополита Киевского и всея Украины Епифания окружили какие-то пророссийские силы - это миф. Об этом заявил в комментарии журналистам представитель Вселенского патриарха митрополит Галльский Эммануил, передает УНН.

"Все обвинения, что предстоятеля Епифания окружили какие-то пророссийские силы - это миф. Предстоятель Епифаний - это молодой и сильный человек, которого поддерживаем мы вместе с украинцами", - сказал митрополит Галльский.

По его словам, церкви нечего бояться, она не играет никакой политической роли и не вмешивается в политические вопросы.

Митрополит Галльский Эммануил также передал поздравления с Днем тезоименитства предстоятелю ПЦУ Епифанию от Его Святейшества Вселенского Патриарха Варфоломея.

"При посредничестве и от имени Его Святейшества Архиепископа Константинополя - Нового Рима, Вселенского Патриарха кир кир Варфоломея, я сегодня нахожусь здесь вместе с вами всеми в Евхаристии, чтобы поздравить и вместе насладиться благами безупречной нашей христианской веры. Радость наша от решения давнего разделения, которое измучило благочестивый и благоговейный украинский народ, сегодня достигает своего апогея, поскольку Предстоятель и первый глава этой новой автокефальной Церкви, Ваше чрезвычайно дорогое Блаженство, отмечает святые именины впервые как глава этой Церкви", - обратился к Епифанию представитель Вселенского Патриарха.

Филарет пришел на совместную молитву с митрополитом Епифанием

Он также добавил, что присутствие представителей Церкви-Матери в Украине является естественной, ведь Его Святейшество Вселенский Патриарх приложил большие усилия для автокефалии Украинской Церкви. "Именно таким образом укрепляются духовные связи Церквей и народов. Именно таким образом возвышается и прославляется имя Святой Троицы. Именно таким образом служат Христу на протяжении веков", - подчеркнул митрополит Галльский.

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Эммануил, Епифаний, ПЦУ.
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