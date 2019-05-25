Филарет пришел на совместную молитву с митрополитом Епифанием

Новости Украины: Филарет принял участие в литургии по случаю дня тезоименитства митрополита Епифания.

Торжественная литургия в день тезоименитства (день ангела) предстоятеля Украинской православной церкви (Православной церкви Украины) митрополита Киевского и всея Украины Епифания состоялась в субботу в Михайловском Златоверхом монастыре, среди участников богослужения - почетный патриарх УПЦ (ПЦУ) Филарет.

"Под покровом Божией Матери собрались все: украинский епископат, духовенство, почетные гости из Константинополя и святой горы Афон, студенты духовной академии, верующие. Пришел поздравить митрополита Епифания и вместе помолиться патриарх Филарет", - написал представитель пресс-службы УПЦ (ПЦУ) священник Иван Сидор на своей странице в Фейсбуке.

Он проиллюстрировал свое сообщение фотографиями с торжественного мероприятия.

Как указал митрополит Епифаний на своей странице в Фейсбуке, в 2007 году он принял постриг в монашество и получил имя Епифаний в честь святителя Епифания Кипрского.

Напомним, 24 мая состоялся Священный Синод ПЦУ.

Священный синод ПЦУ выразил полную поддержку митрополиту Киевскому Епифанию и отказался поддержать требования почетного патриарха Филарета по изменению статута церкви.