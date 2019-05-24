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Заседание Священного синода ПЦУ: Филарет отказался поддерживать Епифания

Заседание Священного синода ПЦУ: Филарет отказался поддерживать Епифания
14:59 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pomisna.info

Новости Украины: Священный синод ПЦУ выразил полную поддержку митрополиту Киевскому Епифанию и отказался поддержать требования почетного патриарха Филарета по изменению статута церкви.

Священный синод Украинской православной церкви (Православной церкви Украины) констатировал, что УПЦ сохраняет внутреннее единство и призывает епископат, духовенство и верных решать все вопросы, "избегая разжигания вражды и противостояния".

Синод также выразил поддержку предстоятелю церкви, митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.

Согласно пресс-релизу, обнародованному по итогам Священного синода в пятницу, предусмотрено в течение месяца завершить регистрацию уставов управлений УПЦ (ПЦУ).

Кроме того, начат процесс регистрации в новой редакции уставов и монастырей, а также духовных учебных заведений УПЦ (ПЦУ).

Синод засвидетельствовал, что в своей деятельности УПЦ (ПЦУ) руководствуется Священным писанием, канонами Православной церкви, собственным статутом, утвержденным Объединительным собором 15 декабря 2018 года, Патриаршим синодальным Томосом про автокефалию от 6 января 2019 года, решениями собственных уставных органов.

"Мы обсудили ту ситуацию, которая сложилась в ПЦУ и те заявления, которые звучали на протяжении последних двух недель, но святейших патриарх Филарет засвидетельствовал, что то, что он обнародовал, то же он засвидетельствовал и на заседании Священного синода, то есть , что существует Киевский патриархат, он не снят с регистрации, хотя все мы пытались переубедить, доказать, что сейчас юридически и фактически  уже нет Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ-КП)", - сказал митрополит Епифаний на брифинге по итогам Священного синода в пятницу.

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Епифаний заявил, что УПЦ(ПЦУ) и дальше будет получать миро от Константинопольской Матери-Церкви, что не противоречит независимости УПЦ(ПЦУ).

"Если мы проанализируем последние пять томосов, которые предоставлялись другим поместным православным церквям, то во всех томосах был прописан пункт, что церковь не имеет права самостоятельно готовить миро. А через миро, через получение мира происходит духовная связь с Матерью-Церковь. И это вообще не является проблемой, что Мать-Церковь Константинопольская и дальше будет предоставлять (миро - ред.)", - сказал митрополит Епифаний на брифинге по итогам Священного синода в пятницу.

Он добавил, что эти пункты Томоса не противоречат независимости УПЦ(ПЦУ).

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"Мы на самом деле являемся независимой поместной украинской православной церковью", - добавил он и отбросил какие-либо сравнения с Российской православной церковью.

Минюст Украины в конце января зарегистрировал объединенную автокефальную церковь под названием Киевская митрополия Украинской православной церкви (Православной церкви Украины).

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Филарет, Священный Синод, Томос, Константинопольский патриархат, Епифаний, ПЦУ, Священный синод ПЦУ.
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