Скачать
Суббота, 25.05.2019
Постпред Украины призвал власти РФ выполнить решение Трибунала ООН
Постпред Украины призвал власти РФ выполнить решение Трибунала ООН
Паводок на Закарпатье: Названа предварительная сумма убытков
Паводок на Закарпатье: Названа предварительная сумма убытков
Ястремская: Я горжусь собой, что нашла в себе силы
Ястремская: Я горжусь собой, что нашла в себе силы
"Теперь можно шалить": Маша Ефросинина отметила день рождение пикантным фото
Маша Ефросинина отметила день рождение пикантным фото

Трибунал ООН: Посол в ФРГ рассказал о возможности введения новых санкций против РФ

Трибунал ООН: Посол в ФРГ рассказал о возможности введения новых санкций против РФ
21:30 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: Посол Украины в Германии заявил о планах по продвижению "гамбургских санкций" в случае отказа РФ от выполнения решения Трибунала ООН.

Решение Международного трибунала по морскому праву, согласно которому Россия должна немедленно освободить украинские корабли и моряков и дать им возможность вернуться домой, является дополнительным международным козырем в борьбе Украины за освобождение своих граждан.

Так посол Украины в ФРГ Андрей Мельник прокомментировал Укринформу "Запрос о назначении временных мер" Международного трибунала по морскому праву.

"Украина получила убедительную дипломатическую победу и мощный дополнительный международно-правовой козырь, чтобы добиться скорейшего освобождения наших моряков", - считает Мельник, который является юристом-международником.

Он назвал решение суда ООН таким, что имеет без преувеличения исторический характер.

Посол призвал Федеральное правительство Германии, лично Главу МИД Хайко Мааса требовать от Кремля немедленного исполнения вердикта Международного морского трибунала.

"Если же Москва решит игнорировать это решение, то мы будем продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении России", - пообещал дипломат.

Постпред Украины призвал власти РФ выполнить решение Трибунала ООН

Как сообщалось, сегодня Международный Трибунал по морскому праву обязал Россию немедленно освободить три украинские военные корабли - "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" - и возвращения их под контроль Украины, а также освободить 24 захваченных украинских моряков.

В МИД Украины подчеркивают, что задержание трех военных кораблей и 24 военнослужащих на борту является грубым нарушением иммунитета, которым пользуются военные корабли в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву и по общим международным правом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Германия, Россия, Санкции, Андрей Мельник, Захваченные моряки, Морской трибунал.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 25 мая - День Епифана, Рябиновка
02 Как сейчас выглядит красотка Маша из "Папиных дочек": фото
03 "Холостяк" 9 сезон 12 выпуск: Никита Добрынин сделал свой финальный выбор
04 Милые СМС-поздравления с днем рождения 25 мая: стихи и открытки
05 Досрочные выборы в Раду: все, что нужно знать украинцам
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Штормовое предупреждение: синоптики обещают ухудшение погоды
Синоптики обещают ухудшение погоды
Может быть сигналом о готовности к миру: Зеленский прокомментировал решение трибунала по украинским морякам
Зеленский отреагировал на решение трибунала по морякам
Виталий Кличко оригинально поздравил Киев с Днем города: видео
Кличко оригинально поздравил Киев с Днем города
Друг принца Гарри откровенно рассказал о его отношении к детям
Друг принца Гарри откровенно рассказал о его отношении к детям
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь