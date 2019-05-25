Трибунал ООН: Посол в ФРГ рассказал о возможности введения новых санкций против РФ

Новости Украины: Посол Украины в Германии заявил о планах по продвижению "гамбургских санкций" в случае отказа РФ от выполнения решения Трибунала ООН.

Решение Международного трибунала по морскому праву, согласно которому Россия должна немедленно освободить украинские корабли и моряков и дать им возможность вернуться домой, является дополнительным международным козырем в борьбе Украины за освобождение своих граждан.

Так посол Украины в ФРГ Андрей Мельник прокомментировал Укринформу "Запрос о назначении временных мер" Международного трибунала по морскому праву.

"Украина получила убедительную дипломатическую победу и мощный дополнительный международно-правовой козырь, чтобы добиться скорейшего освобождения наших моряков", - считает Мельник, который является юристом-международником.

Он назвал решение суда ООН таким, что имеет без преувеличения исторический характер.

Посол призвал Федеральное правительство Германии, лично Главу МИД Хайко Мааса требовать от Кремля немедленного исполнения вердикта Международного морского трибунала.

"Если же Москва решит игнорировать это решение, то мы будем продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении России", - пообещал дипломат.

Как сообщалось, сегодня Международный Трибунал по морскому праву обязал Россию немедленно освободить три украинские военные корабли - "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" - и возвращения их под контроль Украины, а также освободить 24 захваченных украинских моряков.

В МИД Украины подчеркивают, что задержание трех военных кораблей и 24 военнослужащих на борту является грубым нарушением иммунитета, которым пользуются военные корабли в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву и по общим международным правом.