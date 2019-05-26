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Зеленский: В Киеве 130 лет назад родился “вертолетный отец” Сикорский

Зеленский: В Киеве 130 лет назад родился “вертолетный отец” Сикорский
05:44 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Зеленский : Про юбилей Игоря Сикорского, который празднуют везде, нельзя забывать.

В день рождения выдающегося авиаконструктора Президент Владимир Зеленский заверил, что сделает все, чтобы украинцы могли реализоваться в Украине.

Об этом Владимир Зеленский написал в Facebook.

“Сегодня был насыщенный событиями день. Но про юбилей, который празднуют везде, где создают и поднимают в небо вертолеты, нельзя забывать. Ровно 130 лет назад в Киеве родился “вертолетный отец” - прославленный украинец Игорь Сикорский”, - отметил глава государства.

Назвав авиаконструктора блестящим примером инноватора, Зеленский выразил уверенность, что “Сикорский всегда будет вдохновлять новых украинских изобретателей не только в Киевской политехнике, которая носит его имя, а и по всей Украине, ежегодно обогащающей мир новыми талантами”.

Дом авиаконструктора Сикорского вернули в госсобственность

“И поэтому я сделаю все от меня зависящее, чтобы открыть для каждого способного украинца путь к свободной реализации своих инициатив в первую очередь в собственной стране. Чтобы именно Украина стала для наших гениев базой для дальнейшего покорения мира”, - подчеркнул Зеленский.

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День рождения, Игорь Сикорский, Владимир Зеленский, Авиаконструктор.
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