Приметы и обряды на 26 мая - День Лукерьи Комарницы

Новости Украины: В старину этот день называли по-разному: Лукерия, Гречишница, Лукошница, Комарница, Лушка.

26 мая церковь отмечает День Лукерьи, хотя в народе ее называли Комарницей, так как именно сегодня этих насекомых становится очень много. Приметы на 26 мая говорят, что в этот день можно избавиться от врагов и получить прощение всех грехов.

День называется Комарницей потому, что именно с этого дня в огромных количествах появляются комары. Люди раньше верили, что эти насекомые зимуют на юге, а потом прилетают домой, в наши края. А еще они верили, что комаров приносят теплые ветры, дующие с юга. Там комариный народец зимует, жирует, сил набирается, а потом вместе с ветром весенним на родину возвращается, прибывая аккурат на Лукерью. Появление первых комаров предвещало потепление, а если комары начинали вдруг звенеть особенно громко и пронзительно, ждали скорого дождя: "Комары запищали - запасайся плащами".

И еще: "Коли много комаров - готовь много коробов", то есть запасайся тарой под грибы да ягоды. Да и землепашцам мог комариный народец о видах на урожай поведать: "Много комаров 26 мая - быть овсу сильному, а урожаю богатому, а если комаров мало, не жди ни овса, ни травы, все равно не уродятся".

Но не только погоду комары предсказывали. Говорят, комары — это кровопийцы, которые не гнушались пить даже кровь Христа. А потому убить комара — это святое дело. Если убить комара, кровопийцу, который сосал кровь из Христа, именно 26 мая, в день их массового появления, то человеку за этот поступок все грехи будут прощены перед Богом.

Также приметы на 26 мая говорят, что, если убить сегодня комара, подумав при этом о своем враге или о недоброжелателе, с которым напряженные отношения, то врага больше не будет. Либо он изменит свое отношение, либо получит возмездие за свои злые поступки, либо просто исчезнет из жизни человека и больше никогда не причинит ему вреда.

Но у этого поступка есть и обратная сторона. Если сегодня убить комара, то комаров станет в два раза больше. А если не убивать, то в два раза меньше. Поэтому и приходится выбирать, стоит ли избавление от врагов и прощение всех грехов комариного лета.

Народные приметы 26 мая:

В этот день отмечали, что теплые ветры приносят комаров и других насекомых.

Если на Лукерью комары появились – примета к тому, что хорошая погода установится.

Много комаров – будет много грибовю

Ласточки и стрижи по примете 26 мая летают по небу в большом количестве – скоро наступят теплые дни.

Можно начинать собирать лекарственные травы – они будут обладать целительной силой.

Если человек родился в день 26 марта, то он будет язвительным и острым на язык.

Комаров в этот день и до 22 июня убивать нельзя, поскольку их может стать еще больше.

Если комары на Лукерью показались – уродятся ягоды.