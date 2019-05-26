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Сегодня пятая годовщина начала боев за Донецкий аэропорт
Сегодня пятая годовщина начала боев за Донецкий аэропорт
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Сегодня пятая годовщина начала боев за Донецкий аэропорт

Сегодня пятая годовщина начала боев за Донецкий аэропорт
16:05 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Пять лет назад состоялся первый бой за Донецкий аэропорт, Украина вспоминает героев.

В Украине сегодня вспоминают начало боев украинских военных за Донецкий аэропорт. Первая битва состоялась 26 мая 2014 года, передает УНН со ссылкой на Генштаб ВСУ.

"Точка отсчета. Вооруженные Силы Украины впервые показали свой характер в бою с превосходящим и сильным противником. Успешная операция стала переломной для украинских военных и определила дальнейший ход Антитеррористической операции", - говорится в сообщении пресс-службы Генштаба.

Так, по информации Вооруженных сил Украины, бои за установление контроля над международным аэропортом, который имеет стратегическое значение, продолжались между украинскими войсками и пророссийскими террористами с 26 мая 2014 года до 21 января 2015 года.

В течение 18-21 января 2015 года в результате подрыва терминала ГАП погибли 58 "киборгов".

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21 января 2015 года приняли решение отвести украинских военнослужащих из нового терминала - этот объект был полностью разрушен и не пригоден для обороны.

Во время операции по освобождению нового терминала 26 мая 2014 года не погиб ни один украинский военный. Потери боевиков "ДНР" составляли примерно 100 человек, среди них оказалось 33 выходцы из России.

В общем оборона Донецкого аэропорта украинской армией длилась рекордные 242 дня, а отважных и несокрушимых защитников аэропорта назвали "киборгами". Защищая Донецкий аэропорт, погибли более 200 бойцов.

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Украина, Донбасс, ВСУ, Донецкий аэропорт, Генштаб ВСУ, Бои за аэропорт.
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