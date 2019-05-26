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Зеленский: Поддержка украинского кинопроизводства - одна из приоритетных задач
Зеленский: Поддержка украинского кинопроизводства - одна из приоритетных задач
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Зеленский: Поддержка украинского кинопроизводства - одна из приоритетных задач

Зеленский: Поддержка украинского кинопроизводства - одна из приоритетных задач
23:45 Вс, 26 Май 2019 Телеграф Укринформ Фото: АПУ

Новости Украины: Зеленский заявил, что поддержка отечественного кинематографа является одной из приоритетных задач для Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что поддержка украинского кинопроизводства - одна из приоритетных задач.

Об этом глава государства написал в Facebook.

"Кинематографическая неделя в Украине. В четверг - 100-летие Одесской киностудии, вчера - открытие 48-го Международного кинофестиваля "Молодость", - отметил Зеленский и поздравил всех кинематографистов.

Он акцентировал на важности поддержки украинского кино.

"Поддержка украинского кинопроизводства - одна из приоритетных задач. Ждем крутых фильмов на экранах, высоких бокс-офисов и международных наград. А главное - зрителей в кинотеатрах, которые будут выбирать наше кино. Кино, снятое в Украине", - подчеркнул Президент.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на открытии 11-го спортивно-терапевтического лагеря Международной антинаркотической ассоциации, заявил о необходимости государственной поддержки ассоциациям, защищающим молодежь от алкоголизма и наркомании.

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Кинематограф, Украинское кино, Владимир Зеленский.
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