Зеленский: Поддержка украинского кинопроизводства - одна из приоритетных задач

Новости Украины: Зеленский заявил, что поддержка отечественного кинематографа является одной из приоритетных задач для Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что поддержка украинского кинопроизводства - одна из приоритетных задач.

Об этом глава государства написал в Facebook.

"Кинематографическая неделя в Украине. В четверг - 100-летие Одесской киностудии, вчера - открытие 48-го Международного кинофестиваля "Молодость", - отметил Зеленский и поздравил всех кинематографистов.

Он акцентировал на важности поддержки украинского кино.

"Поддержка украинского кинопроизводства - одна из приоритетных задач. Ждем крутых фильмов на экранах, высоких бокс-офисов и международных наград. А главное - зрителей в кинотеатрах, которые будут выбирать наше кино. Кино, снятое в Украине", - подчеркнул Президент.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на открытии 11-го спортивно-терапевтического лагеря Международной антинаркотической ассоциации, заявил о необходимости государственной поддержки ассоциациям, защищающим молодежь от алкоголизма и наркомании.