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Референдум о "мире с Москвой": Националистические организации сделали заявление

Референдум о "мире с Москвой": Националистические организации сделали заявление
01:25 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Националисты высказались об "информационном референдуме" Зеленского.

Идея референдума "о мире с Москвой" не только не отвечает интересам нашего государства, а является откровенной попыткой реализовать московский сценарий дестабилизации ситуации в Украине, что может привести к потере государственности.

В этом убеждены руководители ВО "Свобода", ОУН, конгресса украинских националистов, "Правого сектора", всеукраинской организации "Тризуб" и движения С-14, которые выложили свое обращение на странице ОУН в Facebook.

"Такой сценарий Кремль уже один раз реализовал на территории Украины, вследствие чего произошла военная оккупация Крыма и вооруженное противостояние Украины и РФ на Донбассе. В результате – оккупация части украинских земель и тысячи погибших героев. Украинские националисты, которые имеют большой опыт борьбы с российским империализмом, никогда не согласятся на любые компромиссы с Москвой", - говорится в сообщении.

Националисты убеждены - вместо того, чтобы проводить референдум "о мире с Москвой" надо укреплять Вооруженные силы Украины и быть готовым как к отражению новой агрессии, так и освобождению Крыма и Донбасса от московских оккупантов.

"Мы верим в силу украинской нации, верим, что украинцы смогут одолеть своего извечного врага и восстановить территориальную целостность и суверенитет Украины", - резюмировали руководители украинских нацорганизаций.

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Как сообщалось ранее, 21 мая глава Администрации Президента Андрей Богдан допустил возможность проведения референдума по поводу заключения договоренностей с Россией о мире на Донбассе. По словам Богдана, Украина вынуждена искать компромисс с РФ, однако "вопрос сдачи территории исключен".

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Все по теме:

Россия, Свобода, Референдум, ОУН, Кун, Правый сектор, "Тризуб", С-14.
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