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В России не собираются освобождать украинских моряков
В России не собираются освобождать украинских моряков
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В России не собираются освобождать украинских моряков

В России не собираются освобождать украинских моряков
09:16 Сегодня Телеграф Украинская правда

Новости Украины: В РФ не собираются выполнять требование Трибунала об освобождении украинских моряков.

Российские чиновники заявили, что решение Международного трибунала по морскому праву с требованием к России освободить моряков Военно-морских сил Украины, задержанных в Черном море исполнять не нужно. Об этом сообщает российское пропагандистское агентство "РИА Новости"

"Если судья высокой квалификации Международного трибунала запутался в бумагах и не видит ничего, кроме обвинений в адрес России, для нас его слова и приговоры ни гроша не стоят", - заявил так называемый "депутат Госдумы от Республики Крым" Руслан Бальбек.

Бальбека поддержал руководитель оккупационной "рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России" Александр Молохов, который заявил, что морской трибунал в Гамбурге не имеет права требовать от России освободить украинских военных моряков и вернуть корабли задержанные в Черном море, поэтому решение не нужно исполнять. Он аргументирует свою точку зрения тем, что украинские моряки были задержаны якобы в Керченском проливе "за нарушение госграницы".

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, в свою очередь, тоже заявил, что решение Международного трибунала ООН по морскому праву "из-за инцидента в Керченском проливе" якобы не относится к юрисдикции этого суда и не может быть признано.

Напомним, 25 мая постоянно действующий Трибунал, созданный в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, удовлетворил ключевое требование Украины по делу о временных мерах, которые должна осуществить Россия, в частности обязал Россию немедленно освободить украинских моряков и позволить им возвращение в Украину.

МИД: Рассматривать дело моряков по сути будет отдельный арбитраж

Также суд согласился с тем, что Украина исчерпала все возможности договориться с РФ об освобождении моряков без обращения в суд.

В МИД РФ не стали комментировать требование Трибунала отпустить пленных украинских моряков, вместо этого заявив, что намерены "в ходе дальнейшего арбитражного разбирательства ... последовательно отстаивать позицию РФ, в том числе, отсутствие у арбитража юрисдикции рассматривать данную ситуацию".

Украина уже формирует арбитражный суд, который перейдет к рассмотрению дела украинских пленных моряков по сути и будет рассматривать каждое нарушение и действие РФ.

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник сообщил, что если Москва решит игнорировать это решение, то украинская сторона будет продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении России.

25 ноября 2018 года в Керченском проливе российские военные обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. Трое украинских моряков во время атаки россиян получили ранения.

"Суды" в Крыму арестовали 24 украинских военных, они были перевезены в российское СИЗО "Лефортово".

Пленным украинцам предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозит до 6 лет лишения свободы.

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Россия, ООН, Керченский пролив, МИД РФ, Украинские моряки, агрессия РФ, Международный трибунал ООН.
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