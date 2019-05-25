В РФ отреагировали на поражение Украине в морском трибунале ООН

Новости Украины: Россия прокомментировал поражение в морском трибунале ООН по иску Украины относительно захвата моряков в Керченском проливе.

Российское Министерство иностранных дел опубликовало официальный комментарий по решению Международного трибунала по морскому праву относительно украинских моряков, об этом сообщается на дипведомства.

Российские дипломаты не стали прямо комментировать требование морского трибунала освободить захваченных в районе Керченского пролива украинских моряков, однако отметили, что в ходе арбитражного разбирательства будут отстаивать свою позицию. Кроме этого, там настаивают на отсутствии у морского трибунала юрисдикции рассматривать этот вопрос.

Ранее сообщалось, в субботу Международный трибунал по морскому праву удовлетворил требование Украины о временных мерах, обязывающих Россию, среди всего прочего, немедленно отпустить украинских моряков, обеспечив им возвращение в Украину.

За решение проголосовали 19 судей, российский судья Колодкин проголосовал против.

Россия не была представлена на слушаниях, а также отказалась предоставлять соответствующие материалы, но по правилам ООН не освобождается от выполнения решений.

Суд использовал официальную позицию РФ относительно захвата моряков в связи с отсутствием представителей, но не нашел подтверждение русской версии событий, случившихся в конце ноября прошлого года в районе Керченского пролива.

"Секретное вторжение украинских моряков, на котором настаивает Россия, кажется трибунала очень маловероятной", - говорится в решении.

Как сообщалось, утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив. Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинские обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после этого их перевезли в московские следственные изоляторы "Лефортово" и "Матросская тишина".