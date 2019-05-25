МИД: Рассматривать дело моряков по сути будет отдельный арбитраж

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль сообщила, что дело об иммунитетах украинских кораблей и моряков, захваченных РФ, по сути будет рассматривать отдельный арбитраж, это может быть длительным процессом.
"По сути дело будет рассматриваться не в этом суде (Международный трибунал по морскому праву - ред.). Будет создан отдельный арбитраж на основании приложения 7 к Конвенции (Конвенция ООН по морскому праву – ред.). Это будет длиться годами", - сказала она журналистам в Гамбурге в субботу.
По словам Зеркаль, сегодняшнее решение Трибунала - существенная победа для Украины. "Основное, что мы сегодня получили, - это вопрос освобождения наших моряков, наших кораблей, и то, что Трибунал признал, что у них есть юрисдикция, то, что Трибунал признал, что предостережение Российской Федерацией относительно военной активности не применяется и что есть немедленность для обеспечения принятия этого решения", - отметила она.
Замглавы МИД подчеркнула, что российская сторона должна закончить уголовные дела и отпустить моряков. "Как они будут это делать – это уже не вопрос Трибунала. Трибунал не дает России никаких указаний относительно того, как это сделать. Это очень взвешенное и мудрое решение", - сказала Зеркаль.
"На протяжении месяца они должны отчитаться перед Трибуналом, как и мы, относительно того, как они выполнили приказ суда… Россия должна это сделать и отчитаться перед Трибуналом", - указала она.
Отвечая на вопрос о возможных мерах в случае, если Россия не освободит корабли и моряков, Зеркаль пояснила: "Есть санкции. Есть международное сообщество, которое может применять давление к странам, не выполняющим решения Трибунала".
По ее словам, выполнение решения "более чем обязательно", решение очень четкое, "даже более четкое, чем мы надеялись"
В МИД Украины заявили, что ожидают немедленного освобождения украинских моряков.
В МИД РФ заявили, что будут и дальше отстаивать свою позицию. Вопрос освобождения украинских моряков не поднимался в комментарии.
Как сообщалось, утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив. Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинские обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после этого их перевезли в московские следственные изоляторы "Лефортово" и "Матросская тишина".