МИД: Рассматривать дело моряков по сути будет отдельный арбитраж

Новости Украины: Для рассмотрения по сути дела относительно захвата украинских моряков будет создан отдельный арбитраж.

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль сообщила, что дело об иммунитетах украинских кораблей и моряков, захваченных РФ, по сути будет рассматривать отдельный арбитраж, это может быть длительным процессом.

"По сути дело будет рассматриваться не в этом суде (Международный трибунал по морскому праву - ред.). Будет создан отдельный арбитраж на основании приложения 7 к Конвенции (Конвенция ООН по морскому праву – ред.). Это будет длиться годами", - сказала она журналистам в Гамбурге в субботу.

По словам Зеркаль, сегодняшнее решение Трибунала - существенная победа для Украины. "Основное, что мы сегодня получили, - это вопрос освобождения наших моряков, наших кораблей, и то, что Трибунал признал, что у них есть юрисдикция, то, что Трибунал признал, что предостережение Российской Федерацией относительно военной активности не применяется и что есть немедленность для обеспечения принятия этого решения", - отметила она.

Замглавы МИД подчеркнула, что российская сторона должна закончить уголовные дела и отпустить моряков. "Как они будут это делать – это уже не вопрос Трибунала. Трибунал не дает России никаких указаний относительно того, как это сделать. Это очень взвешенное и мудрое решение", - сказала Зеркаль.

"На протяжении месяца они должны отчитаться перед Трибуналом, как и мы, относительно того, как они выполнили приказ суда… Россия должна это сделать и отчитаться перед Трибуналом", - указала она.

Отвечая на вопрос о возможных мерах в случае, если Россия не освободит корабли и моряков, Зеркаль пояснила: "Есть санкции. Есть международное сообщество, которое может применять давление к странам, не выполняющим решения Трибунала".

По ее словам, выполнение решения "более чем обязательно", решение очень четкое, "даже более четкое, чем мы надеялись"

В МИД Украины заявили, что ожидают немедленного освобождения украинских моряков.

В МИД РФ заявили, что будут и дальше отстаивать свою позицию. Вопрос освобождения украинских моряков не поднимался в комментарии.

Как сообщалось, утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив. Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинские обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после этого их перевезли в московские следственные изоляторы "Лефортово" и "Матросская тишина".