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МИД направил в Россию запрос о времени и месте передачи захваченных моряков и кораблей

МИД направил в Россию запрос о времени и месте передачи захваченных моряков и кораблей
19:10 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: МИД Украины запросил у РФ время и место возвращения моряков и кораблей, захваченных возле Керченского пролива.

Министерство иностранных дел Украины направило в МИД РФ ноту с вопросом, когда и где будут возвращены украинские моряки и корабли, захваченные в результате атаки в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года

"Мы уже подготовили дипломатическую ноту к РФ. Сегодня она пойдет в российский МИД. В ноте мы спрашиваем каким образом мы можем забрать наши корабли, когда и где, как наши консулы могут забрать наших ребят из Лефортово", - сказала заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в эфире радио "НВ" в понедельник.

"Завтра мы обращаемся ко всем министрам иностранных дел, готовим письма, с тем чтобы они все обратились к РФ с тем, что она обязана исполнить решение Трибунала - отпустить моряков и судна", - добавила замминистра.

По словам Зеркаль, обращение будет к главам МИД всего мира, не только Европы.

Как сообщалось, 17 апреля Лефортовский суд Москвы продлил до конца июля сроки ареста 24 украинским морякам, арестованным после силового захвата российскими силовиками в районе Керченского пролива осенью 2018 года.

Все моряки заявили следствию, что являются военнопленными.

ФСБ России возбудила уголовное дело и предъявила всем плененным украинским морякам обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч. 3 ст. 322 УК РФ). 15 и 16 января 2019 года Лефортовский райсуд Москвы продлил срок содержания под стражей украинским морякам до 24 апреля 2019 года.

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25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву вынес решение, которым обязал Российскую Федерацию освободить три украинских корабля и 24 украинских моряка, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года, и позволить им вернуться в Украину. За это решение проголосовали 19 судей, один судья – Руслан Колодкин (РФ) – против.

Трибунал обязал РФ доложить о выполнении данного решения до 25 июня 2019 года, а также обязал Украину и РФ воздержаться от любых действий, которые могут усугубить или продлить спор.

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Россия, МИД, Елена Зеркаль, Захваченные моряки.
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