Сегодня абитуриенты сдают ВНО по английскому языку

Новости Украины: 28 мая состоится внешнее независимое оценивание по английскому языку, тестирование начнется в 11.00.

Сегодня абитуриенты будут сдавать внешнее независимое оценивание по английскому языку, на которое зарегистрировались 96 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе Украинского центра оценивания качества образования. Допуск участников к пунктам тестирования продлится с 10:15 до 10:50. Само тестирование начнется в 11.00.

Вход участников в пункты проведения ВНО будет разрешен только при наличии таких документов:

• оригинала Сертификата внешнего независимого оценивания;

• паспорта или иного документа, серия (при наличии) и номер которого указаны в Сертификате;

• приглашения-пропуска для участия во внешнем независимом оценивании, которое участники должны самостоятельно распечатать с информационной страницы.

Также рекомендуется взять с собой две-три ручки с чернилами насыщенного черного цвета, а также, по желанию, прозрачную бутылку с питьевой водой.

На выполнение теста отводится 150 минут. Первые 30 минут занимает аудирование. Участникам предложат прослушать несколько аудиозаписей продолжительностью от 10 секунд до 3 минут каждый. Запись каждого из блоков фрагментов текста будет повторена дважды. После прослушивания всех записей участникам тестирования будет также предоставлено время (до 5 минут) для переноса ответов на тестовые задания по аудированию в бланк А. После этого участники могут выполнять другие задания теста в произвольном порядке.

В УЦОКО отмечают, что перед началом теста участникам включат пробный фрагмент аудиозаписи. В случае его плохого качества, абитуриент должен поднять руку и сообщить об этом инструктору.

Напомним, в прошлом году из-за аудирования на ВНО по английскому языку разгорелся скандал. Абитуриенты и их родители жаловались на плохое качество звука и требовали пересмотреть результаты.