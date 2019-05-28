МОЗ: "Зеленые инвестиции" получили два медучреждения

Новости Украины: В МОЗ рассказали, что медучреждения переводят на современные экологические стандарты благодаря "зеленым инвестициям".

На сайте Министерства здравоохранения Украины сообщается, что Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии им. М. Амосова и Институт нейрохирургии им. акад. А.П. Ромоданова перешли на современную систему в рамках реализации проектов по энергонезависимости в стране.

Так, эти два учреждения смогут стать примером по внедрению эко-технологий благодаря использованию "зеленых инвестиций" и переходу на щадящую для окружающей среды систему работы. "Украинцы заслуживают единое медицинское пространство и эффективную экосистему в здравоохранении. И это наша общая ответственность - сделать это реальностью в Украине", - сообщила и.о. министра ведомства Ульяна Супрун.

Также в Министерстве подчеркнули, что подобные формации поддерживаются в МОЗ, поскольку энергоэффективность и есть тем способом сохранить природу. Кроме того, подобные технологии позволяют экономить ресурсы в медучреждениях и создавать комфортные условия для медработников и пациентов.

Как сообщается на сайте Министерства, на сегодняшний день формируется единое медицинское пространство, в рамках чего уже была трансформирована семейная медицина. На очереди - поликлиники, больницы и госпитали.

Подобные инициативы в Украине поддерживают и заграничные партнеры. "Медицинские реформы, которые вы сегодня внедряете в Украине, фантастические и очень своевременные. (...) Ваши результаты впечатляющие и я искренне желаю вам успеха на этом пути", - сказала Чрезвычайный и полномочный Посол Королевства Испания в Украине Сильвия-Хосефина Кортес Мартин. И добавила, что учитывая реформы в медицине, которые реализуются в их стране, они понимают, насколько это сложный процесс.