Настоящая летняя жара: синоптики рассказали, где пройдут грозовые дожди

В Украине в ближайшие сутки, 28 мая, ожидается перемещение теплого воздуха с юго-запада Европы; сухую погоду в большинстве областей будет определять гребень антициклона, лишь в западных областях в зоне атмосферного фронта пройдут дожди с грозами, сообщает Укргидрометцентр.
В западных областях страны ожидаются кратковременные дожди и грозы, на Закарпатье и в Карпатах – значительные дожди; на остальной территории без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с, днем на Правобережье местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 24-29°.
В Киеве 28 мая без осадков, днем порывы южного ветра 15-18 м/с, температура ночью 14-16°, днем 26-28°.
Прогноз погоды на 28 мая, фото: meteo.gov.ua
Прогноз погоды 28 мая в городах Украины:
В Украине 29 мая в западных регионах, а также в Житомирской и Винницкой областях прогнозируются кратковременные дожди и грозы, кое-где шквалы 15-20 м/с; на остальной территории без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/ с. Температура в западных областях и Житомирской областях ночью 10-15°, днем 19-24°; на остальной территории ночью 14-19°, днем 24-29°, в восточных, Днепропетровской областях и местами на юге страны 30-33°.
В Киеве 29 мая без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/ с. Температура ночью 15-17°, днем 26-28°.
Температура воды в Черном и Азовском морях была 18-22°, возле Приморского 13°; в Днепре возле г.Киева 20°.
Прогноз погоды на 29 мая, фото: meteo.gov.ua
30 мая синоптики прогнозируют в Украине переменная облачность. Днем 30 мая в западных, Житомирской и Винницкой областях, на Киевщине и местами на Черниговщине - кратковременные дожди, грозы, местами шквалы 15-20 м/с; на остальной территории страны без осадков.
Ветер юго-восточный, в западных областях северо-западный, 7-12 м/с. Температура в западных и Житомирской областях ночью 10-15° днем 19-24° , на остальной территории ночью 14-19°, днем 24-29°, в восточных, Днепропетровской областях, местами и на юге страны 30-33°.
В столице и области прогнозируется переменная облачность, без осадков, только днем кратковременные дожди, грозы, местами шквалы 15-20 м/с. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 24-29°.
Прогноз погоды на 30 мая, фото: meteo.gov.ua
31 мая - 1 июня в восточных, южных и Днепропетровской областях - без осадков, температура ночью 13-19°, днем 26-32°. В западных областях - небольшие кратковременные дожди, местами грозы; температура ночью 8-14°, днем 16-22°. На остальной территории кратковременные грозовые дожди (ночью 31 мая преимущественно без осадков); температура ночью 11-17°, днем 31 мая 23-29°, 1 июня 20-26°.
В Киеве и области - кратковременные грозовые дожди (ночью 31 мая преимущественно без осадков). Температура ночью 12-17°, днем 31 мая 23-28°, 1 июня 20-25°.
Прогноз погоды на 31 мая, фото: meteo.gov.ua
Прогноз погоды на 1 июня, фото: meteo.gov.ua
2-3 июня в западных, большинстве северных и местами центральных, 4-5 июня в северных и центральных, и 6 июня в западных областях синоптики обещают кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков. Температура ночью 10-17°, в западных областях 7-13°; днем 20-26°, 2 июня на западе 15-21°, в южных и восточных областях до 29°.
Напомним, по прогнозу синоптиков, июнь и июль 2019 года будут аномально жаркими в Украине, а температура воздуха будет подниматься выше +30 градусов.Несмотря на солнечную погоду, летом будет и несколько дождливых дней.
Первый месяц лета начнется похолоданием и короткими дождями, а уже со второй декады придет настоящая жара. Столбики термометров с 14-15 июня перевалят за отметку в 30 градусов тепла.
Именно в июле жаркая погода продержится дольше. Жара начнется с 6-7 числа и затянется до 9-10 августа. За этот месяц ее на два-три дня будет прерывать несильное похолодание с грозами, но резкого скачка температуры вниз ждать не стоит.
Аномальная жара начнет спадать только в половине августа. К концу последнего месяца лета температура воздуха опустится до +19 +22 градусов и ниже, начнутся дожди.