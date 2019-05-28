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Настоящая летняя жара: синоптики рассказали, где пройдут грозовые дожди

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Настоящая летняя жара: синоптики рассказали, где пройдут грозовые дожди
08:42 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: В западных областях Украины во вторник пройдут дожди с грозами, в Карпатах – сильные осадки.

В Украине в ближайшие сутки, 28 мая, ожидается перемещение теплого воздуха с юго-запада Европы; сухую погоду в большинстве областей будет определять гребень антициклона, лишь в западных областях в зоне атмосферного фронта пройдут дожди с грозами, сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях страны ожидаются кратковременные дожди и грозы, на Закарпатье и в Карпатах – значительные дожди; на остальной территории без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с, днем на Правобережье местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 24-29°.

В Киеве 28 мая без осадков, днем порывы южного ветра 15-18 м/с, температура ночью 14-16°, днем 26-28°.

Прогноз погоды на 28 мая, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды 28 мая в городах Украины:

  • Ужгород – дождь, ночью +13...+15, днем +24...+26
  • Львов – дождь, ночью +12...+14, днем +24...+26
  • Ивано-Франковск – дождь, ночью +13...+15, днем +24...+26
  • Тернополь – дождь, ночью +12...+14, днем +26...+28
  • Черновцы – дождь, ночью +14...+16, днем +25...+27
  • Хмельницкий –дождь, ночью +14...+16, днем +26...+28
  • Луцк – дождь, ночью ночью +13...+15, днем +24...+26
  • Ровно – дождь, ночью  ночью +14...+16, днем +24...+26
  • Житомир – ясно, ночью +15...+17, днем +26...+28
  • Винница – ясно, ночью +14...+16, днем +25...+27
  • Одесса – ясно, ночью +14...+16, днем +24..+26
  • Николаев – ясно, ночью +14...+16, днем +27...+29
  • Херсон –  ясно ночью +15...+17, днем +26..+28
  • Симферополь –  ясно, ночью +14...+16, днем +25..+27
  • Кропивницкий – ясно, ночью +14...+16, днем +25...+27
  • Черкассы – ясно, ночью +14...+16, днем +26...+28
  • Чернигов – ясно, ночью +13...+15, днем +25...+27
  • Сумы – ясно, ночью +13...+15, днем +25...+27
  • Полтава – ясно, ночью +14...+16, днем +26...+28
  • Днепр –  ясно, ночью +15...+17, днем +26...+28
  • Запорожье –  ясно, ночью +13...+15, днем +25...+27
  • Донецк – ясно, ночью +12...+14, днем +25...+27
  • Луганск – ясно, ночью +10...+12, днем +24...+26
  • Харьков – ясно, ночью +12...+14, днем +26...+28
  • Киев – ясно, ночью +15...+17, днем +26...+28

В Украине 29 мая в западных регионах, а также в Житомирской и Винницкой областях прогнозируются кратковременные дожди и грозы, кое-где шквалы 15-20 м/с; на остальной территории без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/ с. Температура в западных областях и Житомирской областях ночью 10-15°, днем 19-24°; на остальной территории ночью 14-19°, днем 24-29°, в восточных, Днепропетровской областях и местами на юге страны 30-33°.

В Киеве 29 мая без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/ с. Температура ночью 15-17°, днем 26-28°.

Температура воды в Черном и Азовском морях была 18-22°, возле Приморского 13°; в Днепре возле г.Киева 20°.

Прогноз погоды на 29 мая, фото: meteo.gov.ua

30 мая синоптики прогнозируют в Украине переменная облачность. Днем 30 мая в западных, Житомирской и Винницкой областях, на Киевщине и местами на Черниговщине - кратковременные дожди, грозы, местами шквалы 15-20 м/с; на остальной территории страны без осадков.

Ветер юго-восточный, в западных областях северо-западный, 7-12 м/с. Температура в западных и Житомирской областях ночью 10-15° днем 19-24° , на остальной территории ночью 14-19°, днем 24-29°, в восточных, Днепропетровской областях, местами и на юге страны 30-33°.

В столице и области прогнозируется переменная облачность, без осадков, только днем кратковременные дожди, грозы, местами шквалы 15-20 м/с. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 24-29°.

Прогноз погоды на 30 мая, фото: meteo.gov.ua

31 мая - 1 июня в восточных, южных и Днепропетровской областях - без осадков, температура ночью 13-19°, днем 26-32°. В западных областях - небольшие кратковременные дожди, местами грозы; температура ночью 8-14°, днем 16-22°. На остальной территории кратковременные грозовые дожди (ночью 31 мая преимущественно без осадков); температура ночью 11-17°, днем 31 мая 23-29°, 1 июня 20-26°.

 В Киеве и области - кратковременные грозовые дожди (ночью 31 мая преимущественно без осадков). Температура ночью 12-17°, днем 31 мая 23-28°, 1 июня 20-25°.

Прогноз погоды на 31 мая, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 1 июня, фото: meteo.gov.ua

2-3 июня в западных, большинстве северных и местами центральных, 4-5 июня в северных и центральных, и 6 июня в западных областях синоптики обещают кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков. Температура ночью 10-17°, в западных областях 7-13°; днем 20-26°, 2 июня на западе 15-21°, в южных и восточных областях до 29°.

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Напомним, по прогнозу синоптиков, июнь и июль 2019 года будут аномально жаркими в Украине, а температура воздуха будет подниматься выше +30 градусов.Несмотря на солнечную погоду, летом будет и несколько дождливых дней. 

Первый месяц лета начнется похолоданием и короткими дождями, а уже со второй декады придет настоящая жара. Столбики термометров с 14-15 июня перевалят за отметку в 30 градусов тепла.

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Именно в июле жаркая погода продержится дольше. Жара начнется с 6-7 числа и затянется до 9-10 августа. За этот месяц ее на два-три дня будет прерывать несильное похолодание с грозами, но резкого скачка температуры вниз ждать не стоит.

Аномальная жара начнет спадать только в половине августа. К концу последнего месяца лета температура воздуха опустится до +19 +22 градусов и ниже, начнутся дожди.

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