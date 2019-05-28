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Зубко поддержал создание платформы для ОСББ на примере Prozorro

Зубко поддержал создание платформы для ОСББ на примере Prozorro
11:29 Сегодня Телеграф Фото: znaj.ua

Новости Украины: В Минрегионразвития поддержали идею создания отдельной платформы для ОСББ по принципу Prozorro, чтобы более продуктивно внедрять проекты по энергоэффективности.

Как сообщается в пресс-службе, вице премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко рассказал об идее упростить жизнь председателям ОСББ и сделать более прозрачной систему внедрения энергоэффективных технологий.

 Так, на встрече с Ассоциацией глав ОСББ чиновник объяснил, что большая часть многоэтажек, которых в Украине насчитывается примерно 160 тысяч, требуют комплексной модернизации. созданный Фонд энергоэффективности станет "спасательным кругом" в данном случае. Особенно это касается тех домов, где уже созданы ОСББ.

"Самая главная задача для ОСББ - разработать маршрутную карту. Мы не должны терять время, пока Фонд заработает до конца, а уже сегодня планировать шаги, которые необходимо осуществить для внедрения энергоэффективных технологий именно в вашем доме", - заявил Геннадий Зубко. Также он добавил, что на сегодняшний день уже подготовлен бюджет на три будущих года, в котором заложено по 1,6 млрд грн на каждый год для внедрения энергопроектов.

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Как же будет работать данная платформа? Если до этого дня "теплые кредиты" решали вопрос о стройматериалах, то с помощью Фонда можно будет разрешить задачу энергосбережения комплексно. К примеру, провести энергоаудит, заказать проектные и энергосервисные услуги. но лишь с условием верификации проекта.

"Фонд не будет навязывать компании, которые помогают внедрять энергоэффективные технологии. В Украине действует открытый рынок энергоаудиторов, энергосервисных компаний и проектных организаций. И в самом ОСББ будут выбирать компанию с лучшими условиями, которая будет нести полную ответственность за качество выполненной работы", - подчеркнул глава ведомства.

Так, новая система станет более совершенной, нежели, к примеру, Prozorro, хотя и близка к данному проекту. Представители ОСББ смогут заполнить форму, в которой укажут характеристики строений. И только потом получать предложения от энергоаудиторов и компаний по энергосервису со всей страны.

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Бюджет, Проект, Компания, Фонд, Энергоэффективность, Сервис, Геннадий Зубко, Платформа, ОСББ, Аудит, ProZorro, Минрегаонразвития.
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