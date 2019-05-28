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В Минюсте презентовали новую услугу для общественных организаций

В Минюсте презентовали новую услугу для общественных организаций
13:49 Сегодня Телеграф Фото: online.minjust.gov.ua

Новости Украины: В "Он-лайн доме юстиции" открыли доступ к электронной регистрации общественных организаций со статусом юридического лица.

Как сообщается на сайте Министерства юстиции, отныне на веб-портале представители ОО могут подать документы в электронном виде и зарегистрироваться как юрлицо.

Данная услуга разработана в рамках законодательных норм. Поскольку сегодня не каждый может физически присутствовать в госучрежеднии из-за проблем со здоровьем либо по другим причинам, подобная инициатива упростит работу с государственными сервисами и сократит время на оформление документов.

В ведомстве считают, что е-система регистрации позволит снизить коррупционные риски за счет исключения прямого контакта заявителя с государственным регистратором. "Для подачи документов в электронной форме для регистрации общественного объединения пользователю предоставляется возможность через персональный кабинет сформировать заявление в электронной форме", - сообщается на сайте Министерства.

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К общему пакету документов следует добавить оригиналы электронных документов для госрегистрации с цифровой подписью. После этого документы становятся доступными для второй стороны. После этого в госучреждении смогут принять документы для дальнейшего решения.

"Во время рассмотрения заявления государственным регистратором, заявителю отправляется сообщение на электронный адрес по каждой смене ее статуса, а также отображается актуальное состояние рассмотрения заявления в персональном кабинете пользователя", - уточняется на сайте Министерства юстиции.

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Сайт, Документы, Регистрация, Минюст, Общество, Кабинет, Юстиция, Он-лайн.
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