Приметы и обряды на 29 мая – День Федосьи, День Федора Житника

Новости Украины: 29 мая непременно нужно сеять жито, чтобы в дальнейшем собрать хороший урожай.

В старину 29 мая считали одним из самых несчастливых дней в году. Люди старались либо до этого дня, либо уже в день 29 мая засеять все жито. Отправлялись в лес для того чтобы посмотреть на ольху и узнать, каким будет урожай.

В православной церкви 29 мая отмечали день святого Федора, но в народе его прозвали Житником. Говорили: "У Житника одна забота – поле ячменное заборонить". Готовили ячневую, пшенную, манную или гречневую кашу – это было традиционное блюдо, поскольку 29 мая молились о хорошем урожае зерновых и злаков. Считалось, если 29 мая каша будет на столе, то урожай богатый соберешь и запасы продовольствия пополнишь.

Преподобный Федор Освященный происходил из Египта и родился в богатой семье. Родители Федора были верующими людьми, а потому, неудивительно, что у него самого вскоре пробудилось желание вести иноческую жизнь. В 14 лет Федор тайно покинул отчий дом и поселился в монастыре. Затем он услышал о преподобном Пахомии Великом и захотел с ним встретиться. Пахомий принял Федора, и тот стал жить в его обители, преуспев в иноческих подвигах. После смерти Пахомия именно святой Федор стал управлять Тавеннисским монастырем и впоследствии стал главой Фиваидских обителей. Прославился как чудотворец и праведник. Умер в глубокой старости.

Народные приметы

Зацвела рябина – скоро наступят очень теплые, по-настоящему теплые дни

Много шишек на ольхе – будет обильный урожай ячменя Рябина поздно зацвела – осень будет продолжительной и суровой

Много ягод на рябине – зима будет очень суровой

Если ветку рябины 29 мая положить в лодку и отправиться на рыбалку, то клев будет удачным

Соловей замолчал – ячмень заколосился

Гром гремит – примета к тому, что будет хороший урожай зерна

Много цветов на рябине – жди хорошего урожая овса и льна

Если в день Федосьи, собака лежит на земле, высунув язык – в ближайшие дни жди теплой погоды

Лягушки квакают во время дождя – примета к тому, что погода вскоре улучшится

Бабочки остались в укрытиях после дождя – ненастье продолжится

По примете, если 29 мая показались кувшинки – ночных заморозков больше не будет

Пламя в печи играет, несмотря на тихую погоду – ветер поднимется.