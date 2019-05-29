Скачать
Среда, 29.05.2019
Зеленский надеется, что новая Рада обеспечит основу для получения транша МВФ
Зеленский надеется, что новая Рада обеспечит основу для получения транша МВФ
Волкер: США продолжат поставлять Украине оружие
Волкер: США продолжат поставлять Украине оружие
Челси - Арсенал: где и когда смотреть финал Лиги Европы
Челси - Арсенал: где и когда смотреть финал Лиги Европы
Приметы и обряды на 29 мая – День Федосьи, День Федора Житника
Приметы и обряды на 29 мая – День Федосьи, День Федора Житника

Приметы и обряды на 29 мая – День Федосьи, День Федора Житника

Смотрите фото (3)
Приметы и обряды на 29 мая – День Федосьи, День Федора Житника
07:25 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины: 29 мая непременно нужно сеять жито, чтобы в дальнейшем собрать хороший урожай.

В старину 29 мая считали одним из самых несчастливых дней в году. Люди старались либо до этого дня, либо уже в день 29 мая засеять все жито. Отправлялись в лес для того чтобы посмотреть на ольху и узнать, каким будет урожай.

В православной церкви 29 мая отмечали день святого Федора, но в народе его прозвали Житником. Говорили: "У Житника одна забота – поле ячменное заборонить". Готовили ячневую, пшенную, манную или гречневую кашу – это было традиционное блюдо, поскольку 29 мая молились о хорошем урожае зерновых и злаков. Считалось, если 29 мая каша будет на столе, то урожай богатый соберешь и запасы продовольствия пополнишь.

Преподобный Федор Освященный происходил из Египта и родился в богатой семье. Родители Федора были верующими людьми, а потому, неудивительно, что у него самого вскоре пробудилось желание вести иноческую жизнь. В 14 лет Федор тайно покинул отчий дом и поселился в монастыре. Затем он услышал о преподобном Пахомии Великом и захотел с ним встретиться. Пахомий принял Федора, и тот стал жить в его обители, преуспев в иноческих подвигах. После смерти Пахомия именно святой Федор стал управлять Тавеннисским монастырем и впоследствии стал главой Фиваидских обителей. Прославился как чудотворец и праведник. Умер в глубокой старости.

Народные приметы

Зацвела рябина – скоро наступят очень теплые, по-настоящему теплые дни

Много шишек на ольхе – будет обильный урожай ячменя Рябина поздно зацвела – осень будет продолжительной и суровой

Много ягод на рябине – зима будет очень суровой

Если ветку рябины 29 мая положить в лодку и отправиться на рыбалку, то клев будет удачным

Соловей замолчал – ячмень заколосился

Гром гремит – примета к тому, что будет хороший урожай зерна

Много цветов на рябине – жди хорошего урожая овса и льна

Если в день Федосьи, собака лежит на земле, высунув язык – в ближайшие дни жди теплой погоды 

Знаменательные события в истории: 29 мая 2019 года

Лягушки квакают во время дождя – примета к тому, что погода вскоре улучшится

Бабочки остались в укрытиях после дождя – ненастье продолжится

По примете, если 29 мая показались кувшинки – ночных заморозков больше не будет

Пламя в печи играет, несмотря на тихую погоду – ветер поднимется.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Праздник, Приметы, Народные приметы, 29 мая, Праздники в мае, Какой праздник 29 мая, Праздник 29 мая, День Федосьи, День Федора Житника.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Разумков: представления на отставку генпрокурора Луценко в парламенте не будет
02 Разумков объяснил, почему Саакашвили не может попасть в списки партии "Слуга народа"
03 Данилюк о "дефолте": Государство должно защищать интересы граждан
04 Саакашвили заявил, что у него нет политических амбиций
05 Львовский облсовет требует от Зеленского отказаться от русского языка
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Саакашвили заявил, что у него нет политических амбиций
Саакашвили заявил, что у него нет политических амбиций
Боевики напали на группу саперов, один пропал без вести
Боевики напали на группу саперов, один пропал без вести
Кадровые решения Зеленского: У Главы АП появился заместитель
Кадровые решения Зеленского: У Главы АП появился заместитель
Названы советы, помогающи отказаться от сладостей
Названы советы, помогающи отказаться от сладостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь