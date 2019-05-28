Дело Гандзюк будут рассматривать в начале июня

Новости Украины: Дело об убийстве общественной активистки Екатерины Гандзюк будет рассматриваться 3 июня в Днепропетровском суде.

Об этом сообщается на сайте "Судова влада України". Сегодня, 28 мая, по подсудности Херсонского городского суда в Покровский районный суд Днепропетровской области было передано дело относительно лиц, обвиняемых в совершении преступления, которое привело к гибели человека.

Так, в судовую инстанцию передали уголовное производство о совершении умышленных телесных повреждений лицами, обвиняемыми по ч. 4, 5 ст. 27, ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 121 ККУ. Слушание по данному делу назначено на 3 июня 2019 года. В ведомстве предупреждают, что согласно Закону "О судоустройстве и статусе судей", во время рассмотрения дела в зале суда представители СМИ могут вести фото и видео съемку, а также использовать портативные записывающие устройства без особого разрешения суда.

Действия журналистов, фиксирующих ход заседания, не должны при этом нарушать ограничения ведения своей деятельности, которые прописаны законом, и при этом их работа не должна мешать работе суда. В пресс-службе подчеркнули, что детали рассмотрения дела будут доступны обществу.

Напомним, Екатерина Гандзюк была политическим и общественным деятелем, активисткой, была советником херсонского городского головы, волонтер ООН, координатор Центра политических исследований в регионе. Летом 2018 года неизвестный облил ее серной кислотой, после чего девушку доставили в реанимацию, а на следующий день в Киевский ожоговый центр.

17 августа были задержаны подозреваемые в нападении, а 21 суд вынес решение о содержании их под стражей сроком на два месяца без внесения залога. Катю Гандзюк спасти не удалось, она скончалась 4 ноября. По официальной версии причиной смерти стал обрыв тромба.