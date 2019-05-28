Скачать
Вторник, 28.05.2019
Данилюк назначен секретарем СНБО
Данилюк назначен секретарем СНБО
Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины
Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины
Динамо представило новую домашнюю форму на сезон 2019/20 (Фото)
Динамо представило новую домашнюю форму на сезон 2019/20 (Фото)
Мелания Трамп выбрала яркие тренч и туфли для встречи в Японии
Мелания Трамп выбрала яркие тренч и туфли для встречи в Японии

Дело Гандзюк будут рассматривать в начале июня

Дело Гандзюк будут рассматривать в начале июня
16:54 Сегодня Телеграф Фото: 24tv.ua

Новости Украины: Дело об убийстве общественной активистки Екатерины Гандзюк будет рассматриваться 3 июня в Днепропетровском суде.

Об этом сообщается на сайте "Судова влада України". Сегодня, 28 мая, по подсудности Херсонского городского суда в Покровский районный суд Днепропетровской области было передано дело относительно лиц, обвиняемых в совершении преступления, которое привело к гибели человека.

Так, в судовую инстанцию передали уголовное производство о совершении умышленных телесных повреждений лицами, обвиняемыми по ч. 4, 5 ст. 27, ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 121 ККУ. Слушание по данному делу назначено на 3 июня 2019 года. В ведомстве предупреждают, что согласно Закону "О судоустройстве и статусе судей", во время рассмотрения дела в зале суда представители СМИ могут вести фото и видео съемку, а также использовать портативные записывающие устройства без особого разрешения суда.

Действия журналистов, фиксирующих ход заседания, не должны при этом нарушать ограничения ведения своей деятельности, которые прописаны законом, и при этом их работа не должна мешать работе суда. В пресс-службе подчеркнули, что детали рассмотрения дела будут доступны обществу.

Волкер о захваченных украинских моряках: Мы полностью поддерживаем решение трибунала

Напомним, Екатерина Гандзюк была политическим и общественным деятелем, активисткой, была советником херсонского городского головы, волонтер ООН, координатор Центра политических исследований в регионе. Летом 2018 года неизвестный облил ее серной кислотой, после чего девушку доставили в реанимацию, а на следующий день в Киевский ожоговый центр.

17 августа были задержаны подозреваемые в нападении, а 21 суд вынес решение о содержании их под стражей сроком на два месяца без внесения залога. Катю Гандзюк спасти не удалось, она скончалась 4 ноября. По официальной версии причиной смерти стал обрыв тромба.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Суд, Нападение, Дело, Решение, Активистка, Деятель, Екатерина Гандзюк, Слушанье.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 28 мая – Пахомов день
02 Гороскоп на сегодня, 28 мая 2019: все знаки Зодиака
03 Зеленский осмотрел позиции военнослужащих ВСУ на передовой
04 Короткие поздравления с днем рождения в стихах 28 мая
05 Настоящая летняя жара: синоптики рассказали, где пройдут грозовые дожди
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В МЭРТ дали ухудшенный прогноз роста ВВП Украины
В МЭРТ дали ухудшенный прогноз роста ВВП Украины
Украину посетят главы МИД Германии и Франции
Украину посетят главы МИД Германии и Франции
На Эвересте погиб еще один альпинист
На Эвересте погиб еще один альпинист
Какая стоимость продуктов по состоянию на 28 мая 2019 года
Какая стоимость продуктов по состоянию на 28 мая 2019 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь