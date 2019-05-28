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Волкер о захваченных украинских моряках: Мы полностью поддерживаем решение трибунала

Волкер о захваченных украинских моряках: Мы полностью поддерживаем решение трибунала
16:50 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: Волкер подчеркнул, что у РФ нет оснований удерживать украинских моряков и корабли, она должна освободить их немедленно.

Соединенные Штаты Америки призывают Россию выполнить решение Международного трибунала ООН по морскому праву и немедленно освободить украинских моряков и корабли, заявил специальный представитель госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

"Мы полностью поддерживаем решение трибунала, и для России нет никаких законных оснований продолжать удерживать этих моряков", - заявил он во вторник в ходе интернет-конференции.

Посол напомнил, что украинских моряков "незаконно атаковали в международных водах, потом их незаконно перевезли в Россию".

"С ними должны обращаться как с представителями иностранных правительственных вооруженных сил. Нет оснований удерживать их в России. Мы призываем (Россию - Ред.) немедленно их освободить", - обозначил Волкер позицию США.

При этом он констатировал, что у России нет намерений выполнять это решение Трибунала, и нет "никаких сил", которые заставят это сделать.

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Как сообщалось, 25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву вынес решение, которым обязал Российскую Федерацию освободить три украинских корабля и 24 украинских моряка, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года, и позволить им вернуться в Украину.

За это решение проголосовали 19 судей, один судья – Руслан Колодкин (РФ) – против.

Трибунал обязал РФ доложить о выполнении данного решения до 25 июня 2019 года, а также обязал Украину и Россию воздержаться от любых действий, которые могут усугубить или продлить спор.

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США, Россия, Курт Волкер, Захваченные моряки, Морской трибунал.
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