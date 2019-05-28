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Волкер: Украина, как любая другая страна в мире, имеет право защищать себя

Волкер: Украина, как любая другая страна в мире, имеет право защищать себя
17:26 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: США будут консультироваться с Украиной относительно дальнейших возможных поставок оружия.

США будут продолжать консультироваться с Украиной, какое именно оружие ей необходимо для своей защиты, сообщил специальный представитель госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

В ходе интернет-конференции во вторник, отвечая на вопрос, будут ли США продолжать поставлять Украине летальное оружие, Волкер сказал: "США готовы работать с Украиной, как мы это делаем со всеми странами в мире, поддерживая их законные потребности в обороне… Как мы это делаем с другими странами, мы будем консультироваться с Украиной, каковы ее потребности, мы посмотрим, что можем предоставить. Мы также открыты к продажам оружия".

При этом он позитивно оценил возможность страны "развивать свои собственные оборонительные способности".

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"В случае Украины это особенно важно, потому что она находится под ежедневной атакой и отчаянно нуждается в усилении оборонительных способностей, чтобы предотвратить дальнейшую потерю территорий, удерживать линию и создать условия, при которых будет возможно вести переговоры о мире", - убежден американский дипломат.

Волкер особо отметил, что "Украина, как любая другая страна в мире, имеет право защищать себя".

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США, Поставки оружия, Летальное оружие, Курт Волкер.
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