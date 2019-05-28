Саакашвили сказал, когда вернется в Украину

Новости Украины: Саакашвили подтвердил, что завтра возвращается в Украину рейсом из Варшавы, политических амбиций не имеет.

Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили подтвердил, что в среду, 29 мая, вернется в Украину, в будущем планирует возвращение в Грузию.

"Сейчас я приезжаю в Украину, завтра я приезжаю в Украину. При первой же возможности я также буду возвращаться в Грузию", - сказал он в эфире телеканала "Наш" (включение по Skype) во вторник.

Саакашвили выразил благодарность президенту Украины Владимиру Зеленскому за возвращение ему гражданства Украины.

Политик также заверил, что у него нет "никаких личных политических амбиций".

Отвечая на вопрос о том, намерен ли он с партией "Рух новых сил" участвовать в парламентских выборах в Украине, Саакашвили отмети, что при регистрации Минюст внес в название партии "Рух новых сил" изменения, из-за которых эта политсила сейчас "официально не зарегистрирована", а существует "другая партия с фамилией Саакашвили".

"Я считаю, что на этих выборах (парламентских) … большинство получит партия "Слуга народа"… Мне кажется, нужно дать им шанс, возможность получить большинство, а потом контролировать", - высказал мнение политик.

Позднее Саакашвили написал на своей странице в соцсети Фейсбук: " Завтра возвращаюсь к себе домой в Киев! Рейс №753 авиакомпании LOT Варшава-Киев (Борисполь). По расписанию прибываю в 17.15!".

Зеленский своим указом от 28 мая вернул гражданство Украины Саакашвили.

В июле 2017 года Порошенко своим указом лишил Саакашвили украинского гражданства, когда тот находился в США.

10 сентября 2017 года Саакашвили пересек польско-украинскую границу в окружении своих сторонников, что сопровождалось противостоянием с пограничниками и правоохранителями. 22 сентября 2017 года Мостиский районный суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы Украины.

12 февраля 2018 года Саакашвили был задержан в ресторане в центре Киева недалеко от офиса своей партии "Рух новых сил", после чего доставлен в аэропорт "Борисполь" и отправлен на самолете в Польшу. В МВД Украины пояснили, что в соответствии с уже принятыми судебными решениями Саакашвили находился на территории Украины незаконно, а потому с "соблюдением всех юридических формальностей был возвращен в страну, откуда прибыл, нарушая отечественное законодательство".

22 мая адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий подал в администрацию президента Зеленского письмо Саакашвили с просьбой вернуть ему гражданство Украины. Саакашвили указал, что если у Зеленского даже есть какие-либо сомнения о целесообразности возвращать ему гражданство Украины, президент может дать распоряжение главе Государственной пограничной службы о том, что Саакашвили имеет право въехать в Украину, чтобы самому защитить свои права в суде.

В настоящее время в Государственной пограничной службе Украины заверили, что нет оснований не пустить в страну Саакашвили, которому президент Зеленский вернул украинское гражданство.