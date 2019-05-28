Скачать
Вторник, 28.05.2019
Данилюк назначен секретарем СНБО
Данилюк назначен секретарем СНБО
Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины
Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины
Динамо представило новую домашнюю форму на сезон 2019/20 (Фото)
Динамо представило новую домашнюю форму на сезон 2019/20 (Фото)
Мелания Трамп выбрала яркие тренч и туфли для встречи в Японии
Мелания Трамп выбрала яркие тренч и туфли для встречи в Японии

Саакашвили сказал, когда вернется в Украину

Саакашвили сказал, когда вернется в Украину
18:44 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: Саакашвили подтвердил, что завтра возвращается в Украину рейсом из Варшавы, политических амбиций не имеет.

Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили подтвердил, что в среду, 29 мая, вернется в Украину, в будущем планирует возвращение в Грузию.

"Сейчас я приезжаю в Украину, завтра я приезжаю в Украину. При первой же возможности я также буду возвращаться в Грузию", - сказал он в эфире телеканала "Наш" (включение по Skype) во вторник.

Саакашвили выразил благодарность президенту Украины Владимиру Зеленскому за возвращение ему гражданства Украины.

Политик также заверил, что у него нет "никаких личных политических амбиций".

Отвечая на вопрос о том, намерен ли он с партией "Рух новых сил" участвовать в парламентских выборах в Украине, Саакашвили отмети, что при регистрации Минюст внес в название партии "Рух новых сил" изменения, из-за которых эта политсила сейчас "официально не зарегистрирована", а существует "другая партия с фамилией Саакашвили".

"Я считаю, что на этих выборах (парламентских) … большинство получит партия "Слуга народа"… Мне кажется, нужно дать им шанс, возможность получить большинство, а потом контролировать", - высказал мнение политик.

Позднее Саакашвили написал на своей странице в соцсети Фейсбук: " Завтра возвращаюсь к себе домой в Киев! Рейс №753 авиакомпании LOT Варшава-Киев (Борисполь). По расписанию прибываю в 17.15!".

Зеленский своим указом от 28 мая вернул гражданство Украины Саакашвили.

В июле 2017 года Порошенко своим указом лишил Саакашвили украинского гражданства, когда тот находился в США.

10 сентября 2017 года Саакашвили пересек польско-украинскую границу в окружении своих сторонников, что сопровождалось противостоянием с пограничниками и правоохранителями. 22 сентября 2017 года Мостиский районный суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы Украины.

12 февраля 2018 года Саакашвили был задержан в ресторане в центре Киева недалеко от офиса своей партии "Рух новых сил", после чего доставлен в аэропорт "Борисполь" и отправлен на самолете в Польшу. В МВД Украины пояснили, что в соответствии с уже принятыми судебными решениями Саакашвили находился на территории Украины незаконно, а потому с "соблюдением всех юридических формальностей был возвращен в страну, откуда прибыл, нарушая отечественное законодательство".

Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины

22 мая адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий подал в администрацию президента Зеленского письмо Саакашвили с просьбой вернуть ему гражданство Украины. Саакашвили указал, что если у Зеленского даже есть какие-либо сомнения о целесообразности возвращать ему гражданство Украины, президент может дать распоряжение главе Государственной пограничной службы о том, что Саакашвили имеет право въехать в Украину, чтобы самому защитить свои права в суде.

В настоящее время в Государственной пограничной службе Украины заверили, что нет оснований не пустить в страну Саакашвили, которому президент Зеленский вернул украинское гражданство.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Гражданство, Владимир Зеленский, Михеил Саакашвили.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 28 мая – Пахомов день
02 Данилюк назначен секретарем СНБО
03 Гороскоп на сегодня, 28 мая 2019: все знаки Зодиака
04 Зеленский осмотрел позиции военнослужащих ВСУ на передовой
05 Короткие поздравления с днем рождения в стихах 28 мая
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В МЭРТ дали ухудшенный прогноз роста ВВП Украины
В МЭРТ дали ухудшенный прогноз роста ВВП Украины
Украину посетят главы МИД Германии и Франции
Украину посетят главы МИД Германии и Франции
Кадровые решения Зеленского: У Главы АП появился заместитель
Кадровые решения Зеленского: У Главы АП появился заместитель
Какая стоимость продуктов по состоянию на 28 мая 2019 года
Какая стоимость продуктов по состоянию на 28 мая 2019 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь