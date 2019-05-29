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В Украину вернулись моряки, которых задержали в 2018 году в Египте

В Украину вернулись моряки, которых задержали в 2018 году в Египте
09:38 Сегодня Телеграф Фото: 24tv.ua

Новости Украины: Пятерых моряков, задержанных в Египте в прошлом году, вернули в Украину, оформив отдельным коридором.

Как сообщается на сайте МВД, вчера, 28 мая, пограничники Одесского отряда оформили моряков в ПП "Одесса-авиа".

Они прибыли рейсом из Стамбула. Ранее стало известно, что экипаж, состоящий из 17 человек, в декабре прошлого года задержали в водах Египта. По версии второй стороны, команда корабля незаконно пресекла территориальные воды.

В свою очередь, украинские моряки утверждают, что незаконный вход в водное пространство чужой страны было не преднамеренным, а случайным. Тем не менее, танкер был задержан вместе со всей его командой.

Итоги 28 мая: Новый секретарь СНБО и возвращение Саакашвили

Моряков встречали близкие и родственники, а также представители общественной организации помощи морякам. На сайте ведомства отмечают, что 27 мая удалось вернуть еще четырех членов экипажа.

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Украина, Египет, Одесса, Закон, Море, Танкер, Воды, Моряки, Экипаж.
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