Итоги 28 мая: Новый секретарь СНБО и возвращение Саакашвили

Возвращение Михеила Саакашвали
28 мая президент Владимир Зеленский внес изменения в указ, который еще в 2017 году подписывал пятый украинский гарант Петр Порошенко. Согласно этим изменениям, бывшему главе Одесской ОГА Михеилу Саакашвали возвращено украинское гражданство Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство .
Саакашвили вернулся в Украину 29 мая. Прилетит он в аэропорт "Борисполь" по расписанию в 17:15 рейсом Варшава – Киев.
В Госпогранслужбе, со своей стороны, подчеркнули, что сегодня нет оснований не пустить в страну Саакашвили.
"Гражданам Украины не может быть ограничен въезд на территорию Украины ни при каких обстоятельствах", – заявил руководитель пресс-службы Государственной пограничной службы Андрей Демченко.
Бывший советник Владимира Зеленского и действующий глава СНБО Александр Данилюк отметил, что президент "восстановил справедливость и верховенство права в Украине конкретно в этом вопросе".
"Могут быть у людей разные взаимоотношения, но сейчас важно одно: был нарушен закон. То, как поступили с Михеилом, – это точно не было примером, как должна вести себя Украина со своими гражданами. Поэтому эта справедливость была восстановлена",– подчеркнул он.
Дело водителя BlaBlaCar получило новое развитие
Киево-Святошинский суд Киевской области объявил приговор убийце львовянина Тараса Познякова, который пропал по дороге в Киев 4 апреля 2016 года. Обвиняемого Дмитрия Голуба приговорили к пожизненному заключению. Кроме умышленного убийства, суд признал его виновным в незаконном хранении огнестрельного оружия, разбойном нападении и незаконном завладении транспортным средством.
Голуб, со своей стороны, отметил, что нарушены все его гражданские права.
"Это цирк. Тарас где-то загорает, а мне пожизненное",– заявил обвиняемый.
Голуб также употребил нецензурную лексику в отношении судьи, хотя во время заседания суда обвиняемый не проявлял эмоций. Вероятно, что адвокат Голуба еще будет подавать апелляцию. У него на это есть 30 дней.
Президент назначил главу СНБО
Президент Владимир Зеленский назначил экс-министра финансов Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны.
Новоназначенный глава СНБО прибыв в ситуационный кабинет в Администрации президента заявил, что из комнаты исчезли серверы с секретной информацией.
На это пресс-секретарь экс-президента Петра Порошенко Святослав Цеголко ответил, что вся техника из ситуационной комнаты в АП была арендована на средства бывшего главы государства. и возвращена владельцу. По его словам, секретной информации там не было.
Между Сербией и Косово обострился конфликт
Президент Сербии Александр Вучич привел в полную боевую готовность вооруженные силы страны и спецназ МВД из-за обострения ситуации в Косово. Причиной тому послужила операция косовских силовиков в четырех общинах на севере края, где проживают сербы.
Позже стало известно, что из сербского города Кралево к границе Косово выехала колонна военных автомобилей с солдатами и вооружением.
Правительство Австрии отправили в отставку
Президент Австрии Александер Ван дер Беллен отправил в отставку правительство страны во главе с Себастьяном Курцем.
Отметим, что 32-летний Курц провел на своем посту всего 525 дней, став самым краткосрочным главой правительства Австрии.
Депутаты изменили границы в Донецкой области
Верховная Рада приняла правительственный проект постановления 8576 "Об изменениях в административно-территориальном устройстве Донецкой области, изменении и установлении границ города Горловка и Бахмутского района Донецкой области".
Постановление поддержали 230 народных депутатов.
Постановление предусматривает увеличение территории Бахмутского района на 71,7 гектара земель за счет передачи в его состав территории поселка Гладосово. В то же время утверждена территория Бахмутского района общей площадью 192213,5 гектара и города Горловка общей площадью 40529,5 гектара.