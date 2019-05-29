Итоги 28 мая: Новый секретарь СНБО и возвращение Саакашвили

Новости Украины: Президент Владимир Зеленский отменил решение предшественника Петра Порошенко лишить Михеила Саакашвили украинского гражданства. Зеленский назначил экс-министра финансов Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны. Между Сербией и Косово обострился конфликт. Правительство Австрии отправили в отставку. Депутаты изменили границы в Донецкой области. Дмитрия Голуба, убийцу Blablacar Тараса Познякова, приговорили к пожизненному заключению. Такими были главные новости вторника, 28 мая, в Украине и мире.

Возвращение Михеила Саакашвали

28 мая президент Владимир Зеленский внес изменения в указ, который еще в 2017 году подписывал пятый украинский гарант Петр Порошенко. Согласно этим изменениям, бывшему главе Одесской ОГА Михеилу Саакашвали возвращено украинское гражданство Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство .

Саакашвили вернулся в Украину 29 мая. Прилетит он в аэропорт "Борисполь" по расписанию в 17:15 рейсом Варшава – Киев.

В Госпогранслужбе, со своей стороны, подчеркнули, что сегодня нет оснований не пустить в страну Саакашвили.

"Гражданам Украины не может быть ограничен въезд на территорию Украины ни при каких обстоятельствах", – заявил руководитель пресс-службы Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

Бывший советник Владимира Зеленского и действующий глава СНБО Александр Данилюк отметил, что президент "восстановил справедливость и верховенство права в Украине конкретно в этом вопросе".

"Могут быть у людей разные взаимоотношения, но сейчас важно одно: был нарушен закон. То, как поступили с Михеилом, – это точно не было примером, как должна вести себя Украина со своими гражданами. Поэтому эта справедливость была восстановлена",– подчеркнул он.

Дело водителя BlaBlaCar получило новое развитие

Киево-Святошинский суд Киевской области объявил приговор убийце львовянина Тараса Познякова, который пропал по дороге в Киев 4 апреля 2016 года. Обвиняемого Дмитрия Голуба приговорили к пожизненному заключению. Кроме умышленного убийства, суд признал его виновным в незаконном хранении огнестрельного оружия, разбойном нападении и незаконном завладении транспортным средством.

Голуб, со своей стороны, отметил, что нарушены все его гражданские права.

"Это цирк. Тарас где-то загорает, а мне пожизненное",– заявил обвиняемый.

Голуб также употребил нецензурную лексику в отношении судьи, хотя во время заседания суда обвиняемый не проявлял эмоций. Вероятно, что адвокат Голуба еще будет подавать апелляцию. У него на это есть 30 дней.

Президент назначил главу СНБО

Президент Владимир Зеленский назначил экс-министра финансов Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны.

Новоназначенный глава СНБО прибыв в ситуационный кабинет в Администрации президента заявил, что из комнаты исчезли серверы с секретной информацией.

На это пресс-секретарь экс-президента Петра Порошенко Святослав Цеголко ответил, что вся техника из ситуационной комнаты в АП была арендована на средства бывшего главы государства. и возвращена владельцу. По его словам, секретной информации там не было.

Между Сербией и Косово обострился конфликт

Президент Сербии Александр Вучич привел в полную боевую готовность вооруженные силы страны и спецназ МВД из-за обострения ситуации в Косово. Причиной тому послужила операция косовских силовиков в четырех общинах на севере края, где проживают сербы.

Позже стало известно, что из сербского города Кралево к границе Косово выехала колонна военных автомобилей с солдатами и вооружением.

Правительство Австрии отправили в отставку

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен отправил в отставку правительство страны во главе с Себастьяном Курцем.

Отметим, что 32-летний Курц провел на своем посту всего 525 дней, став самым краткосрочным главой правительства Австрии.

Депутаты изменили границы в Донецкой области

Верховная Рада приняла правительственный проект постановления 8576 "Об изменениях в административно-территориальном устройстве Донецкой области, изменении и установлении границ города Горловка и Бахмутского района Донецкой области".

Постановление поддержали 230 народных депутатов.

Постановление предусматривает увеличение территории Бахмутского района на 71,7 гектара земель за счет передачи в его состав территории поселка Гладосово. В то же время утверждена территория Бахмутского района общей площадью 192213,5 гектара и города Горловка общей площадью 40529,5 гектара.