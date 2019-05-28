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Депутаты увеличили территорию одного из районов Донецкой области

Депутаты увеличили территорию одного из районов Донецкой области
12:24 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: rada.gov.ua

Новости Украины: Верховная Рада Украины увеличила территорию Бахмутского района Донецкой области.

Верховная Рада приняла правительственный проект постановления 8576 "Об изменениях в административно-территориальном устройстве Донецкой области, изменении и установлении границ города Горловка и Бахмутского района Донецкой области".

Постановление поддержали 230 народных депутатов..

Постановление предусматривает увеличение территории Бахмутского района на 71,7 гектара земель за счет передачи в его состав территории поселка Гладосово. В то же время утверждена территория Бахмутского района общей площадью 192213,5 гектара и города Горловка общей площадью 40529,5 гектара.

Как отмечается в пояснительной записке, принятие постановления позволит упорядочить административно-территориальные отношения в условиях проведения ООС на территории Донецкой области для эффективного осуществления полномочий органами местного самоуправления, недопущение гуманитарной катастрофы и обеспечение жизнедеятельности в поселке Гладосово Гольмовского поселкового совета Горловского городского совета Донецкой области, подчинив его Новолуганскому сельскому совету Бахмутского района Донецкой области.

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Напомним, в июле 2018 года Кабинет министров предложил парламенту увеличить территорию Бахмутского района Донецкой области.

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Верховная Рада, Донецкая область, Депутаты, Донбасс, Бахмутский район.
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