МВОТ: юридические препятствия для населения Гладосово необходимо устранить

Новости Украины: В Министерстве положительно оценили поддержку постановления, которое дает право государству полностью контролировать город Гладосово Бахмутского района.

На сайте Министерства по вопросам оккупированных территорий сообщается, что отныне все юридические препятствия, которые стояли перед населением города Гладосово Донецкой области, должны быть устранены.

Результатом этого стало голосование депутатов ВРУ на вчерашнем заседании, во время которого большинством голосов поддержали постановление "Об изменениях в административно-территориальном устройстве Донецкой области, изменение и установление границ города Горловки и Бахмутского района Донецкой области". Ко всему, как утверждается на сайте ведомства, необходимо возобновить все государственные сервисы.

В Министерстве отмечается, что населенный пункт перешел под контроль Украины еще в 2017 году, но проблемы с оформлением документов возникали постоянно. "В течении двух лет людям приходилось оформлять справки внутренне перемещенного лица для получение пенсионных и социальных выплат. Также местное население не имело доступа ко всем услугам органов местого самоуправления", - говориться в сообщении пресс-службы ведомства.

В соответствии с принятым постановлением город Гладосово переходит на территорию Новолуганского сельского совета Бахмутского района. Это позволит полностью возобновить социальное, медицинское, юридическое обслуживание. Абсолютный переход города на подконтрольную государством территорию во всех сферах позволит также выплачивать социальную помощь, пенсии, субсидии и снизить социальное напряжение, говориться в сообщении.