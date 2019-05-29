Взрослые - большие дети: интересные конкурсы на день рождения

Новости Украины: Даже если именинник не признается, что он с волнением ждет свой очередной день рождения — не верьте ему.

Каждому приятны искренние поздравления близких и сердечное тепло, и душевная атмосфера, которые возникают в процессе общения.

Когда компания взрослых людей собирается за столом, чтобы отметить чей-нибудь день рождения, то, как правило, застолье переходит в ностальгические воспоминания о прошлом. В этом нет ничего плохого, но переводить такой счастливый день в пустую болтовню и набивание желудков вкусной едой – это совсем не тот формат праздника, который хочется имениннику.

Как оживить такую компанию? Конечно же, использовать самые веселые конкурсы! Если на празднике есть ведущий, который организует оригинальные конкурсы, то застолье может длиться до утра.

"Мешочки мечты"

У ведущего два мешочка. Один из них заполнен записками, которые писали все гости в начале вечеринки. В записках указано, что они хотели бы подарить имениннику, если бы только могли. Каждая записка с подписью. Во втором мешке жетоны с самыми разными заданиями — зависит от организатора. Ведущий подносит первый мешочек имениннику, тот долго перебирает листочки и наконец, вынимает один из них и читает. Тамада авторитетно говорит: "Эта вещь обязательно появится у тебя в течение года, если автор записки выполнит задание". И предлагает автору вынуть жетон из второго мешка, а затем продемонстрировать насколько искренне было пожелание.

"Переливай-ка"

Для каждого участника конкурса потребуется 2 стакана и соломинка. Один стакан у всех наполнен доверху водой. Задача — переместить жидкость из одной емкости в другую, используя только соломинку. Побеждает тот, кто донесет до второго стакана как можно больше воды.

"Угадай кто"

Ведущий усаживает именинника на стул и завязывается ему глаза. К нему по одному подходят гости и жмут руку. Именинник должен угадать, кто это был. Если именинник мужчина, можно предложить, чтобы девушки и женщины целовали его по очереди в щеку, а он – определяет, какой поцелуй был от его второй половинки. С именинницей женщиной проводится аналогичный конкурс. Этот вариант подойдет только для не очень ревнивых пар, чтобы конкурс не закончился грустно.

"2 правды и 1 ложь"

Этот смешной застольный конкурс на день рождения взрослых не требует подготовки, поэтому проводить его можно даже на природе. Отлично и весело проходит такой конкурс в компаниях, где люди не очень хорошо знают друг друга. Каждый гость называет о себе 3 факта. 2 из них должны быть правдой, а третий – ложью. Задача остальных гостей – распознать ложный факт. Можно делать это путем голосования. Если гости не угадали, игрок получает приз. Факты о себе можно написать заранее на листочках. Ведущий будет по очереди вынимать записки и зачитывать их.

"Кто поет"

Все гости делятся на команды примерно по 5 человек, имениннику при этом завязывают глаза, чтобы он не видел состава команд. Каждая команда выбирает для себя любую весёлую песню, которую участники будут петь для именинника. Итак, по очереди выступает каждая команда — поёт по одному куплету своей песни. После выступления именинник закрытыми глазами должен угадать состав команды, кто же пел для него песню? Правильно угадал всех участников команды — команда получает приз.

"Быстрый водитель"

Этот конкурс подходит для мужских компаний. Каждому участнику раздаются маленькие машинке на веревке и карандаши. Задача конкурсантов – как можно быстрее смотать веревку, чтобы машинка оказалась возле карандаша.

"Современная сказка"

Гости делятся на 2 команды. Каждая команда должна выбрать себе профессию. Например, учитель и психиатр, юрист и повар и т.д. После этого каждая команда переделывает любую народную сказку так, чтобы в ней звучал профессиональный сленг. Могут играть не команды, а отдельные участники.

"Мой размерчик"

Этот конкурс проверит интуицию и глазомер каждого из гостей. Каждому гостю и самому имениннику предстоит по очереди назвать размер одежды и обуви своего соседа за столом. Игра идет по кругу. И, если участник угадывает и тот, и тот размер, он получает маленький приз, к примеру, конфетку, если угадал наполовину — съедает, например, дольку лимона, а если не угадал — пьет штрафную.

"3 богатыря"

Для участия в конкурсе приглашается 3 габаритных мужчины. Ведущий расставляет их так, чтобы были на одинаковом расстоянии друг от друга. Задача "богатырей" — разыскать в толпе свою женщину и принести ее на старт. Заранее необходимо позаботиться о том, чтобы в конкурсе участвовали мужчины, вторая половинка которых тоже присутствует на празднике. Победитель назначается главным богатырем и получает приз.

"Танцуют все!"

Участники делятся на пары: мужчина-женщина. Пара выбирает свой фант с определенным танцем, к примеру, танго, вальс, самбо и так далее. Участники пары становятся друг к другу спинами и делают замок руками. По очереди каждая из пар выходит в центр, представляет свой танец и исполняет его. Лучшим парам полагаются призы.