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В НБУ отреагировали на иск против Рожковой

В НБУ отреагировали на иск против Рожковой
01:05 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: НБУ считает иск против Рожковой посягательством на независимость Центробанка.

Если суд удовлетворит иск об ограничении выполнения Екатериной Рожковой полномочий первого заместителя главы НБУ, Нацбанк будет расценивать это как блокирование работы финучреждения, посягательство на его независимость.

Об этом говорится в комментарии пресс-службы НБУ.

Вместе с тем пресс-служба сообщает, что Нацбанк пока не получил соответствующего искового заявления, а о его существовании узнал из сообщения на сайте Окружного админсуда Киева.

"Сегодня Национальному банку стало известно с веб-сайта Окружного административного суда города Киева о подаче иска от народного депутата Юрия Савчука с целью запретить Екатерине Рожковой выполнять полномочия первого заместителя председателя НБУ. Согласно сообщению пресс-службы суда, истец просит суд признать противоправными действия Екатерины Рожковой по незаконному содействию третьим лицам в сфере валютного регулирования и надзора и обязать ее воздержаться от таких действий. Вместе с иском депутат подал заявление о его обеспечении, в котором просит суд до разрешения спора по сути запретить Екатерине Рожковой участвовать в работе и заседаниях Правления НБУ", - говорится в сообщении.

Вместе с тем в пресс-службе НБУ подчеркивают, что законные основания для ограничения выполнения Екатериной Рожковой полномочий первого заместителя Председателя НБУ отсутствуют.

"В случае удовлетворения Окружным административным судом города Киева решения об обеспечении искового заявления Национальный банк будет иметь основания считать, что осуществляется прямое блокирование работы Национального банка, а также посягательство на его независимость, и есть угрозы для обеспечения стабильности национальной денежной единицы", - заявляет регулятор.

Вместе с тем в НБУ напомнили, что основание увольнения заместителя председателя Национального банка "по решению суда" действующим законодательством не предусмотрено. А также добавили, что "в прошлом году депутаты Верховной Рады Игорь Луценко и Александр Дубинин также пытались в судебном порядке ограничить Екатерину Рожкову в выполнении должностных полномочий. 15 мая 2018 года Апелляционный суд города Киева удовлетворил апелляционную жалобу НБУ и подтвердил правомерность выполнения Екатериной Рожковой своих должностных обязанностей".

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"Национальный банк обеспокоен ситуацией, украинские суды все чаще становятся инструментом давления и влияния политиканов на работу центрального банка. Эти обстоятельства еще раз наглядно подтверждают необходимость завершения начатой судебной реформы для предотвращения коррупционного использования судебной системы как инструмента политического давления на органы государственной власти", - так прокомментировал ситуацию начальник управления претензионно-исковой работы Юридического департамента Национального банка Виктор Григорчук.

Как сообщалось ранее, сегодня в Окружной административный суд Киева поступил иск народного депутата из фракции "Народный фронт" Юрия Савчука с просьбой запретить Екатерине Рожков выполнять полномочия первого заместителя председателя Национального банка Украины.

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НБУ, Суд, Екатерина Рожкова, Юрий Савчук.
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