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Четверг, 30.05.2019
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Зеркаль: Мы доказали, что РФ не имела никакого права задерживать наши суда и моряков

Зеркаль: Мы доказали, что РФ не имела никакого права задерживать наши суда и моряков
05:25 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости Украины: Зеркаль считает, что РФ скоро сама вернет наших моряков, не связывая это с решением трибунала.

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль рассказала, какие положительные моменты можно записать на счет Украины в связи с победой в Международном морском трибунале. Об этом она рассказала в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНН.

"Мы доказали, что РФ не имела никакого права задерживать наши украинские суда и украинских моряков. Это незаконно, это нарушает Международную морскую конвенцию, и они должны их немедленно освободить и вернуть домой. Это действительно для нас победа, особенно со счетом 19 к 1", — подчеркнула дипломат.

Она также отреагировала на информацию из СМИ, что благодаря такому решению Международного трибунала европейским странам будет сложно идти по пути стремление к отмене санкций.

"Не только. Если вернуться к событиям, которые происходили в ноябре и декабре, когда россияне внушали, что все нарушали и только они имели право это сделать, и вообще это Украина, которая виновата в этом инциденте, то даже наши партнеры в Германии и Франции, у них было такое сомнение, что, может, русские правы, а здесь у нас есть доказательство того, что это не украинская позиция, это решение Международного морского трибунала, мы ничего не нарушали, что это возбудила Россия. И для нас это не просто инструмент, это действительно свидетельство того, что у нас есть доказательства своей правоты", — пояснила Зеркаль.

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В частности, она объяснила, как Украина дальше может оказывать давление на Россию и каковы будут дальнейшие шаги.

"По-разному, но я уверена, что россияне достаточно скоро сами, не связывая это с решением Трибунала, вернут наших моряков. Они будут это представлять как собственное решение, как волю Владимира Владимировича, и думаю, что так, как это было в другом деле, касающемся "Гринписа" и корабля, который называется Arktic Sunrise, они также делали вид, что они не выполняют решение Трибунала, но они выполнили все и даже выплатили компенсацию", — сказала Зеркаль.

На вопрос ведущей, может ли это решение быть связано с комплиментами новой Украинской власти, что, мол, Россия начала договариваться, Зеркаль сказала: "Думаю, возможно, они так и будут это представлять, но для мира все очень четко — что есть решение Трибунала. И решение Трибунала должно быть выполнено, тем более это касается иммунитета военных кораблей, а военные корабли у всех стран, которые есть в этой субвенции".

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Россия, Керченский пролив, Елена Зеркаль, Захваченные моряки, Морской трибунал.
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