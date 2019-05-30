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Четверг, 30.05.2019
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Приметы и обряды на 30 мая – День святой Евдокии
Приметы и обряды на 30 мая – День святой Евдокии

Приметы и обряды на 30 мая – День святой Евдокии

Приметы и обряды на 30 мая – День святой Евдокии
07:43 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины: В народном календаре дата получила названия Евдокия Свистунья, Андрон с дождем.

Говорили, что по этому дню можно судить, каким будет лето. Как правило, на Евдокию дует достаточно сильный ветер. Считалось, к 30 мая появляется большое количество змей, и старались соблюдать осторожность, отправляясь в леса или поля. Начинали окучивать картофель.

В православной церкви 30 мая также почитали святого Ондрона, который, согласно народным верованиям, является сторожем небесных ворот, и именно ему старались молиться о дожде. Просили Ондрона открыть врата и выпустить осадки, чтобы живительная влага пролилась на поля и избавила людей от засухи. Интересно, что осадки на день Евдокии-свистуньи могли вызывать и другими способами, используя различные заговоры. Так, крестьянин, которому исполнилось 33 года, должен был прийти в поле, совершить поклоны на все 4 стороны света, а затем полагалось воткнуть в землю специальную обтесанную ветку осины.

Крестьяне 30 мая продолжали работать в полях и старались по вечерам заканчивать все свои дела, поскольку до установления теплых летних дней не рекомендовалось отправляться на различные посиделки. По-прежнему 30 мая рассказывали легенды о русалках, ведь как раз сейчас в цвету были кувшинки, срезать которые считалось тяжким грехом. Существовало верование, согласно которому, русалки по ночам водили хороводы, а днем превращались в кувшинки. Если протянуть руку и сорвать кувшинку – то ничего дурного не произойдет, но крайне опасно срезать цветок ножом или другим предметом, поскольку из стебля может кровь капать, и русалки узнают о гибели их сестры, после чего утянут человека на дно либо будут приходить ему во снах.

Народные приметы

Идет дождь на растущую луну – лето дождливым будет. Северный ветер предвещает холодное лето

Если человек родился 30 мая, то он будет обладать способностью заговорить дождь

Холодный день – примета к тому, что летом будет град Свиньи роют болота – будет дождливое лето

Знаменательные события в истории: 30 мая 2019 года

По примете 30 мая яблони, сирени и рябины в цвету – будет хороший клев, и можно отправляться на рыбалку

Видно голубое свечение на высоких острых предметах (шпилях, вершинах труб, колоколен, флюгеров) – примета, которая говорит о том, что скоро начнется гроза.

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