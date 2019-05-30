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Семерак призвал отказаться от воздушных шаров на выпускных

Семерак призвал отказаться от воздушных шаров на выпускных
09:41 Сегодня Телеграф Фото: bonjourglamour.ru

Новости Украины: Министр экологии Остап Семерак попросил учебные заведения не использовать на выпускных воздушные шары и небесные фонарики.

Об этом сообщается на сайте Министерства экологии и природных ресурсов Украины. К тому же глава ведомства презентовал новый эко-флешмоб #ековипускний, инициированный общественной организацией UAnimals, в рамках которого не только празднование выпускных вечеров, но и других летних праздников обойдется без воздушных шоу.

Причиной этой инициативы стала загрязненность опасными для окружающей среды веществами, которые используются для производства праздничных товаров. Так, министр подчеркивает, что гелевые шары состоят из латекса. Логично, что после того, как шары разлетятся, их можно будет найти в самых отдаленных уголках региона. И не всегда там, где регулярно убирается территория.

Вдобавок глава Министерства объяснил, чем опасны небесные фонарики. Часто именно они становятся причиной лесных пожаров. Конструкция же самого изделия состоит из металлического каркаса, что является опасным для мелких птиц и животных. "Я призываю все учебные заведения Украины присоединиться к флешмобу #ековипускний и отказаться от идеи воздушных шоу. Взамен предлагаю высаживать деревья или потратить деньги, предназначенные на покупку шаров, на благотворительные взносы, например, приютам для животных", - заявил Остап Семерак.

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На своей странице в соцсети министр также объяснил, насколько опасными остаются воздушные шары и фонарики для животных, а также напомнил, что срок разложения латексного материала составляет четыре года, а капроновые и полиэтиленовые ленточки, которыми связывают шары, - около 100 лет.

Такими же опасными для природы остаются и светящиеся шары - новый тренд, который очень быстро распространился на улицах городов Украины. Вопреки своей зрелищности, они работают от батареек, из-за разложения которых в грунт и воду попадают опасные химические вещества, которые негативно сказываются не только на окружающей среде, но и на здоровье человека.

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Все по теме:

Праздник, ВОздушные шары, Природа, Остап Семерак, Фонарики, Выпускной, Министерство экологии, Латекс.
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