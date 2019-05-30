В Украину вернулись еще пятеро моряков с задержанного в Египте танкера

Новости Украины: Еще 5 моряков, задержанных ВМФ Египта в 2018г, ночью вернулись в Украину.

В четверг ночью в Украину вернулись еще 5 моряков – членов экипажа нефтяного танкера "Sea Shark", задержанных египетскими Военно-морскими силами в Красном море в прошлом году, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"Украинцы прибыли в аэропорт Одессы. Как и накануне, пограничники Одесского отряда оформили их отдельным коридором. Моряки прибыли также рейсом из Стамбула", - говорится в обнародованном в четверг утром сообщении.

В информации отмечается, что моряков сопровождали представители фонда помощи морякам "Ассоль", в зале ожидания пассажиров встретили близкие и родственники, представители МИДа и СМИ.

"В ближайшее время ожидается прибытие еще трех членов экипажа", - сообщили в пограничном ведомстве и напомнили, что ранее в Украину через аэропорт Одессы вернулись 9 моряков-членов экипажа танкера "Sea Shark".

Как сообщалось, экипаж судна, среди которых было 17 граждан Украины, задержали ВМС Египта в декабре 2018г во внутренних водах Египта за якобы незаконный заход в территориальные воды этой страны. По информации экипажа, танкер был задержан из-за случайного входа в территориальные воды Египта.

18 мая 2019г на борт дрейфующего в Красном море танкера Sea Shark с сырой нефтью из Ирана поднялись представители Военно-морского флота Египта, которые заявили, что передвижение экипажа будет ограничено до выгрузки перевозимого груза.

При этом египетские военные разделили экипаж на две группы. Военные отказали в удовлетворении просьб некоторых моряков, которые просили пустить их к врачу. Также у моряков забрали мобильные телефоны, вследствие чего у них отсутствовала возможность совершить звонок домой.

28 мая официальный представитель Департамента консульской службы украинского МИД Василий Кирилич сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что все задержанные египетскими ВМС в Красном море украинские моряки – члены экипажа нефтяного танкера "Sea Shark", - покинули базу ВМС и готовятся к возвращению в Украину.