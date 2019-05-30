В Британии презентовали картины, созданные украинскими военными

Новости Украины: Картины украинских военных, которые находятся на выставке в Великобритании, были созданы в Клеванском госпитале ветеранов войны.

На сайте Министерства по делам ветеранов Украины сообщается, что художественные работы были созданы участниками АТО и ООС.

Выставка под названием "Тропами войны" проходит в британском городе Лидс. Работы были созданы во время пребывания на лечении в Клеванском госпитале в Волынской области и впервые их презентовали в городе Ровно. Выставка также станет аукционом, который приурочен ко Дню вышиванки, отмечающийся украинской диаспорой в Британии.

"Выставка, в первую очередь, направлена на то, чтобы рассказать европейскому сообществу о войне в Украине. Кроме того, во время аукциона будут вырученные средства за полотна, которые передадут авторам - ветеранам АТО", - сообщает организатор и волонтер Виктория Шинкаренко. Отмечается, что с начала открытия мероприятия ужалось продать картин, общей стоимостью полторы тысячи фунтов (более 50 тысяч гривен).

Изюминкой стала прямая трансляция с места выставки, во время которой авторы картин-участниц могли рассказать о себе присутствующим на открытии мероприятия. Всего на аукцион попали около 200 картин и других экспонатов, среди которых расписные ящики от снарядов.

Тематическим дополнением к выставке стали фото с войны и портреты военных АТО. На сайте ведомства уточняется, что помимо художественных творений присутствующие смогут увидеть остатки мин и снарядов, которые были привезены с территорий военных действий, как доказательство гибели украинских солдат.