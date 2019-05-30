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В Британии презентовали картины, созданные украинскими военными

В Британии презентовали картины, созданные украинскими военными
10:49 Сегодня Телеграф Фото: 112.ua

Новости Украины: Картины украинских военных, которые находятся на выставке в Великобритании, были созданы в Клеванском госпитале ветеранов войны.

На сайте Министерства по делам ветеранов Украины сообщается, что художественные работы были созданы участниками АТО и ООС.

Выставка под названием "Тропами войны" проходит в британском городе Лидс. Работы были созданы во время пребывания на лечении в Клеванском госпитале в Волынской области и впервые их презентовали в городе Ровно. Выставка также станет аукционом, который приурочен ко Дню вышиванки, отмечающийся украинской диаспорой в Британии. 

"Выставка, в первую очередь, направлена на то, чтобы рассказать европейскому сообществу о войне в Украине. Кроме того, во время аукциона будут вырученные средства за полотна, которые передадут авторам - ветеранам АТО", - сообщает организатор и волонтер Виктория Шинкаренко. Отмечается, что с начала открытия мероприятия ужалось продать картин, общей стоимостью полторы тысячи фунтов (более 50 тысяч гривен).

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Изюминкой стала прямая трансляция с места выставки, во время которой авторы картин-участниц могли рассказать о себе присутствующим на открытии мероприятия. Всего на аукцион попали около 200 картин и других экспонатов, среди которых расписные ящики от снарядов.

Тематическим дополнением к выставке стали фото с войны и портреты военных АТО. На сайте ведомства уточняется, что помимо художественных творений присутствующие смогут увидеть остатки мин и снарядов, которые были привезены с территорий военных действий, как доказательство гибели украинских солдат.

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Украина, Аукцион, Выставка, Военные, Британия, Картины, Снаряды, Экспонат, АТО.
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