В МОН назвали, когда заработает новое "Украинское правописание"

Новости Украины: Министерство образования Украины сообщило, что финальный текст редакции "Украинского правописания" будет опубликован 3 июня на сайте ведомства.

Финальный текст новой редакции "Украинского правописания" будет опубликован на официальных сайтах Министерства образования и науки и Национальной академии наук 3 июня. С этого момента рекомендуется применять нормы и правила новой редакции Правописания во всех сферах общественной жизни, сообщает в четверг пресс-служба МОН.

"3 июня 2019 года финальный текст новой редакции"Украинского правописания "будет опубликован на официальных сайтах Министерства образования и науки и Национальной академии наук. С этого момента рекомендуется применять нормы и правила новой редакции Правописания во всех сферах общественной жизни, в частности в официально-деловом стиле речи", - говорится в сообщении.

В то же время, как добавили в министерстве, сейчас разрабатывается план имплементации новой редакции "Украинского правописания". Этим документом, в частности, будут предусмотрены сроки и этапы введения изменений в образовательный процесс.

В МОН напомнили, что 22 мая 2019 года Кабинет министров Украины принял постановление № 437 "Вопросы украинского правописания", которым одобрена новая редакция "Украинского правописания".

Документ подготовила специально созданная Украинская национальная комиссия по вопросам правописания, в которую вошли ученые-языковеды Национальной академии наук и национальных университетов из разных регионов Украины. Состав комиссии утвержден распоряжением КМУ от 17 июня 2015 года № 416.

В августе-сентябре 2018 года состоялось общественное обсуждение предлагаемых изменений, во время которого поступило более 3000 предложений от научных учреждений, учебных заведений, органов государственной власти и местного самоуправления, а также отдельных граждан, добавили в МОН.