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Украина готовится увеличить контингент миротворцев в Мали

Украина готовится увеличить контингент миротворцев в Мали
05:22 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Минобороны

Новости Украины: Принято решение о расширении участия украинских миротворцев в Мали.

Наша страна принимает участие в шести миротворческих операциях ООН и сейчас готовится увеличить контингент в Мали, пополнив миссию военными наблюдателями и офицерами штаба.

Об этом сообщил в интервью Службе новостей ООН представитель Минобороны при Постоянном представительстве Украины в ООН генерал-майор Юрий Кравец.

"На основании указа Президента принято решение о расширении участия в Мали. Есть решение о введении девяти специалистов, это наблюдатели ООН и офицеры штаба. Готовится первая партия. Надеемся, что буквально на днях они прибудут туда", - рассказал Кравец.

В целом, по его словам, Украина участвует в шести операциях ООН: в Демократической Республике Конго, Южном Судане, в районе Абьей, в Мали, на Кипре, в Косово. Всего задействованы 272 наших миротворца.

Наиболее многочисленная миссия – в Конго, где развернут вертолетный отряд: более 250 чел., четыре боевых вертолета Ми-24 и четыре военно-транспортных вертолета Ми-8.

"В этой миссии мы выполняем разнообразные задания, и при этом не выставляем никаких оговорок, то есть в нашем случае мы готовы выполнять, в соответствии с мандатом, все поставленные задачи", - подчеркнул генерал-майор.

Он констатировал, что участие Украины в миротворческих операциях ООН осуществляется в сложный момент для нашего государства.

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"На востоке идет война, непрекращающаяся внешняя агрессия, но в этот момент мы считаем, что мы должны быть верны нашим обязательствам перед ООН. И именно участие наших миротворцев в этих серьезных миссиях – это свидетельство того, как серьезно мы оцениваем это нашу задачу", - подчеркнул генерал Кравец. В целом за годы независимости в 27 миротворческих миссиях приняли участие около 45 тыс. украинских военнослужащих.

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Миротворцы, Мали, Военные, контингент.
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