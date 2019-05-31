Приметы и обряды на 31 мая – Федотов день

Новости Украины: Православная церковь 31 мая почитает мученика Феодота Анкирского и семь дев мучениц: Александру, Текусу, Клавдию, Фаину, Евфрасию, Матрону и Иулию.

Весна как добрая хозяйка, уходя надолго, не могла оставить землю до конца не прибранной. Но мыслимое ли дело за таким огромным миром одной уследить. Без помощника никак не обойтись, а он у красавицы, похоже, расторопным был.

Недаром же о нем говорили: "Пришел Федот - земля принялась за свой род". А судя по тому, как на дубе листья разворачивались, урожай предстояло собрать нешуточный. "На дубу лист в пятак, знать, и яровому быть так", а если "На Федота дубовая макушка с опушкой - будешь мерить овес кадушкой".

Обычно к этому моменту уже заканчивали высаживать огурцы. Наблюдали за природой и пытались предсказать погоду на ближайшие дни и месяцы. К 31 мая активно зацветала сирень, и вокруг становилось невероятно красиво. Кстати, говорили, что это предвещает дождь в ближайшее время. Помимо этого, на день Федота-Овсянника зацветал красный клевер. Устанавливалась теплая, летняя погода. Календарная весна подходила к своему завершению. Если 31 мая рождался человек, то знахари поговаривали, что он будет жить долго. Особенно, если станет регулярно приходить к дубу и некоторое время сидеть под ним.

В этот день славяне связывали с дубом – это дерево было символом могущества, чистоты, славы и веры. Дуб часто уподоблялся человеку, поскольку верили, что именно на нем растут молодильные яблоки, которые обещают бессмертие. Несколько позднее дуб стал символом громовержца Перуна, и под его кроной могли установить языческий храм, куда приносили жертвы.

Из дуба впоследствии стали строить церкви. Но считалось большим грехом рубить дуб, а потому, его валили в строго определенное время, объединившись всем селом, для того чтобы разделить тяжесть греха. Во время таких работ проводили специальные процедуры.

Под дубом могли проводиться и свадебные церемонии. Так, молодые шли к дубу, взявшись за руки, после чего должны были три раза обойти дерево вокруг, и после этого их союз считался священным. Сельские свахи старались приурочить свои хлопоты о вдовцах и бобылях именно к 30 мая, а потому, начинали подыскивать им невест, обойденных вниманием во время мясоеда – периода сватовства и свадеб.

В православной церкви 31 мая также почитают память Семи дев-мучениц, которые пострадали за веру во Хориста в IV веке. Страдания дев были описаны в трудах мученика Федота – родственника одной из погибших. К слову, Федота на Руси считали помощником весны, приговаривая: "Придет Федот – последний дуб лист развернет". Кстати, если на Федота, 31 мая, дуб разворачивал листья, то считали, что урожай будет богатым. Также старались именно в день Федота-Овсянника посеять лен, приговаривая: "Сеют лен у семи Олен".

Народные приметы

Листья дуба полностью распустились – ожидай хорошего урожая

По примете на 31 мая, если кукушка долго и без остановки кукует – прохладные утренники закончились, и можно наслаждаться теплыми днями

Дуб распустил листья раньше ясеня – примета, которая позволяет решить, что лето будет засушливым

Сполохи играют – жди смены погоды

Солнце 31 мая опускается в дымку, будет дождь, а облачно – будет ненастная погода

Туча дождевая шумит – ожидай града и ветра

К вечеру кучевые облака не прошли – примета к тому, что погода испортится

Во время заката солнце стало бледным – будет дождь

На дубе листья развернулись и стали быстро расти – щука хорошо ловиться будет

Вечером чибисы кричат – будет ясная погода.