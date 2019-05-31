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РФ направила на воинскую службу новую группу крымчан

РФ направила на воинскую службу новую группу крымчан
17:39 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Около тысячи призывников из Крыма были направлены на территорию РФ с начала военного призыва.

Россия продолжает нарушать Четвертую Женевскую конвенцию, направляя жителей оккупированного Крыма на воинскую службу в РФ. Об этом сообщает «Крымская правозащитная группа».

По их сообщению, 31 мая из территории Крыма в Подмосковье на воинскую службу были отправлены 152 человека. Отмечается, что призывники самолетами ВС РФ будут доставлены в специальные части и соединения Военно-космических сил (ВКС) и Воздушно-десантных войск (ВДВ).

По словам крымского «военкома» Олега Ермилова, 152 призывника являются лишь третью от всего весеннего плана, и они будут нести службу в Западном военном округе в Подмосковье.

С даты начала весеннего призыва в РФ из Крыма уже было направлено почти 500 человек, а всего количество призывников достигает тысячи человек.

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«Крымская правозащитная группа» напоминает, что призыв жителей оккупированных территорий является нарушением ст. 51 Конвенции о защите гражданского населения, а перемещение лиц из территории Украины в РФ нарушает ст. 49 этой Конвенции.

Правозащитники опубликовали рекомендации для жителей полуострова, как избежать преследования за отказ от службы в российской армии.

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Украина, Крым, Армия, РФ, Служба.
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