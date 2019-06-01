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За год стало вдвое меньше фактов неподачи е-деклараций

За год стало вдвое меньше фактов неподачи е-деклараций
03:47 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Минюст: За год уменьшилось вдвое количество фактов непредставления е-деклараций.

По сравнению с прошлым годом почти вдвое уменьшилось количество фактов непредставления или несвоевременного представления электронных деклараций.

Об этом сказал на пресс-конференции в Укринформе начальник Управления по вопросам предотвращения и выявления коррупции Министерства юстиции Александр Демьяненко.

“Мы осуществили сравнительный анализ представления деклараций за аналогичный период в 2018 году. Имеем определенную тенденцию к уменьшению фактов непредставления или несвоевременного представления деклараций и отслеживаем положительную динамику в данном направлении относительно соблюдения требований антикоррупционного законодательства в системе Министерства юстиции”, - сказал Демьяненко.

Он уточнил, что в 2018 году количество субъектов декларирования составило 45 517 человек, а не было подано или подано несвоевременно 3 719 деклараций.

“Уже в 2019 году при проверке деклараций за 2018 год из общего количества субъектов декларирования 47 725 лиц, не представлены или представлены несвоевременно 1985 деклараций, что почти вдвое меньше по сравнению с прошлым годом”, - пояснил Демьяненко.

В НАПК составили протоколы относительно лиц, не подавших вовремя декларации

В то же время он сообщил, что из упомянутых 1985 фактов 90 случаев касаются государственных служащих, 48 - лиц рядового начальствующего состава государственной уголовно-исполнительной службы, 54 - должностных лиц юридических лиц публичного права и 1793 - лиц, которые были уволены или уволились в 2018 году.

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Минюст, Госслужащие, Александр Демьяненко, e-декларация.
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