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Приметы и обряды на 1 июня – День Ивана
Приметы и обряды на 1 июня – День Ивана

Приметы и обряды на 1 июня – День Ивана

Приметы и обряды на 1 июня – День Ивана
08:18 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины: Про этот день говорили, что весна умывается, да лету кланяется в пояс.

Этот день в церковном календаре отмечен памятью благословенного князя Иоанна Угличского, Вологодского, известного как сын князя Андрея Васильевича и внука Василия Темного. Вместе со своим братом и отцом Иоанн был заключен в темницу, где его близкие люди умерли. Сам Иоанн, по приказу Московского великого князя Иоанна III, брата князя Андрея, находился в тюрьме 3 2 года, молясь за своих притеснителей. Перед смертью ему удалось принять постриг в монашество.

Также в православной церкви 1 июня отмечают день памяти преподобного Иоанна, епископа Готфского, жившего в VIII веке. В юности ему удалось обойти многие святые места. И когда он вернулся из странствий, то смог занять пост готфского епископа. Во время преследования христиан хазарами Иоанн скрывался от гонений. После смерти предводителя этого племени предсказал и свою смерть через 40 дней.

Почитается 1 июня и память великого князя Дмитрия Донского – защитника русской земли.

Говорят, что именно с этого момента появляются первые ягоды и грибы, а на полях колосится рожь. Согласно народным верованиям, с 1 июня «весна потом умывается, честному народу в пояс кланяется, на красно лето из – под белой руки глядит». Существовало много примет, связанных с этим днем, люди 1 июня анализировали природные явления и старались предсказать погоду на ближайшие дни и месяцы.

В это время наблюдается раннее цветение красного клевера, поздних сортов смородины и ландыша. Крестьяне старались в день Ивана-Хлебороста посеять цветную капусту, зимнюю черную редьку, фасоль, тыкву. В почве к этому времени заканчивались заморозки, однако считалось, что посадки лучше закрывать на ночь. Сегодня дачники проводят внекорневую прикормку деревьев с использованием жидкого навоза в смеси с бурой, борной кислотой или марганцем.

Народные приметы

Первые дни июня дождливые – лето будет засушливым, без большого количества осадков.

Прохладная погода – примета к тому, что еще 40 дней тепла не стоит ждать

На Ивана Долгого нужно огурцы сеять – тогда они уродятся и дадут богатый урожай

Знаменательные события в истории: 1 июня 2019 года

Первые два дня июня идет дождь – весь месяц сухим будет Вороны сидят, оборотив клювы в одну сторону – примета того, что сильный ветер будет в ближайшее время.

Если человек родился 1 июня, то он будет любить дом и семью, станет отличаться консервативностью.

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