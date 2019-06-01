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В Украине вводятся сезонные ограничения движения грузовиков

В Украине вводятся сезонные ограничения движения грузовиков
12:25 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: На дорогах Украины с сегодняшнего дня ввели сезонные ограничения на передвижение большегрузного транспорта.

В Украине сегодня вводятся сезонные ограничения движения грузового транспорта.

Как сообщает в Facebook "Укравтодор", с 1 июня в дневную пору суток при температуре воздуха выше +28 С° применяется ограничение и запрет движения по автодорогам общего пользования государственного значения тяжеловесных транспортных средств фактической массой свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.

Исключения установлены для транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, скоропортящихся грузов, живых животных и птицы, а также перевозки, связанные с предотвращением или ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций. На автодорогах общего пользования государственного значения установлены соответствующие запрещающие дорожные знаки и информационные щиты.

Для временной стоянки грузовиков будут использоваться более 900 площадок в полосах отвода дорог и возле объектов дорожного сервиса. Соблюдение водителями грузовиков весовых параметров и требований дорожных знаков осуществляют территориальные подразделения "Укртрансбезопасности" и соответствующие областные подразделения полиции.

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Как сообщалось, Украина планирует запустить автоматический весовой контроль на дорогах.

Цель пилотного проекта заключалась в том, чтобы уже к 2019 году ни один грузовой автомобиль весом более 40 тонн не мог ни заехать, ни выехать из Киева. А в трехлетней перспективе - чтобы вес грузовых автомобилей на всех дорогах Украины не превышал 40 тонн. Габаритно-весовые комплексы уже работают в некоторых областях Украины.

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Жара, Транспорт, Грузовики, Укравтодор, Фуры.
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