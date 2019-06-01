В Киеве проходит марш в поддержку политзаключенных

Новости Украины: В Киеве проходит марш в поддержку украинских политзаключенных в РФ, которые незаконно удерживаются в российских тюрьмах.

В столице в субботу, 1 июня, проходит марш за освобождение заложников Кремля, в котором принимают участие более трех сотен человек. Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

Среди присутствующих - представители нескольких общественных организаций, много активистов С14.

К маршу присоединились и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, советник министра информационной политики Владимир Жемчугов.

Участники марша держат в руках плакаты с требованиями освободить узников Кремля, есть плакаты "Свободу Сенцов", Free Edem Bekirov" и просто плакаты с именами пленных, в том числе и крымскотатарских активистов. Раздаются патриотические песни, среди которых и песни "Океана Эльзы".

Собирались участники марша в парке Шевченко возле памятника Кобзарю. Здесь работала также полиция диалога.

"Марш в поддержку узников Кремля является сугубо мирным, чтобы поддержать наших граждан, которые находятся в плену. Россия - это агрессор", - отметили активисты.

Брат политзаключенного Евгения Панова, которого российские оккупанты обвинили в диверсии, Игорь Котлянец объявил требования активистов к украинской власти.

Одна из них - определить ответственное лицо, уполномоченного, который будет координировать вопросы освобождения заложников.

Также среди требований - поддержка проекта закона о статусе заложников. Третьим требованием является создание координационного совета при Администрации Президента, куда будут входить в том числе и представители семей, где есть военнопленные, правозащитники, представители соответствующих министерств и ведомств, работающих по направлению освобождения и поддержки пленников Кремля.

"Я призываю нынешнюю власть привлекать народ, общественных деятелей и общественное мнение для увеличения спектра нажима на российскую власть, оккупационную администрацию, использовать все возможные инструменты для освобождения наших граждан", - отметил Жемчугов.

Также активисты выразили требование к международному сообществу - "давить лично на президента РФ Владимира Путина, пока не отпустит наших родных, начинать любую встречу с Путиным по этому вопросу".

Активисты также вспомнили историю бойца Нацгвардии Виталия Маркива, которого судят в Италии якобы за убийство итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелли. "Свободу Виталию Маркиву", - скандировали активисты.

От памятника Шевченко колонна участников марша пошла к офису Международного комитета Красного Креста.

Под офисом МККК м. о. министра здравоохранения Супрун заметила, что было написано немало писем, проведено немало встреч с организацией общества Красного Креста Украины, так же как и Международного Красного креста - "мы требуем, чтобы украинские врачи имели доступ к нашим военнопленным, а если нам не позволят - чтобы независимые врачи от международных организаций могли зайти и сказать в каком состоянии держат наших военнопленных ".

"Все наши запросы являются или без ответа, или отказанными. Я думаю, что мы, как украинцы, должны требовать за те средства, которые мы, как государство, даем в Международный Красный Крест, те демократические страны, которые поддерживают Украину и требуют освобождения наших военнопленных, должны требовать от Красного Креста, чтобы дать доступ к нашим военнопленным", - сказала Супрун.

Активисты скандировали "Красный крест, работай".

Среди требований участников марша к МККК - чтобы оказывалась помощь всем заложникам, в частности, медицинская, передачи и т.п.

В свою очередь представитель организации сообщил, что обсуждался вопрос создания рабочей группы с представителями семей пленных относительно обсужденич этого вопроса.

От офиса МККК марш двинулся к Администрации Президента, скандируя: "Мир - Донбассу, смерть - Кремлю", "Украинским пленным - своболу", "Свободу Виталию Маркиву", "Восток и Запад - вместе".