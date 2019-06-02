Филарета обвинили в "бунтарстве"

Новости Украины: Епископ ПЦУ Адриан обвинил патриарха в "бунтарстве".

Епископ ПЦУ Адриан (Кулик) заявил, что почетный патриарх Филарет созывает киевских священников "для принятия присяги на верность УПЦ КП".

Об этом он написал в своем Facebook.

"Мне звонят священники настоятели Киевских храмов, которые до сих пор(формально) под руководством бывшего Киевского митрополита Филарета (Почетного Патриарха), с вопросом: "Владыка Филарет созывает всех священников Киева к себе на Пушкинскую 36 в понедельник на 11:00. Он будет требовать (шантаж/запугивания/угрозы) от нас чтобы мы подписали присягу на верность УПЦ КП и ему персонально как патриарху КП. Что нам делать?", — написал церковнослужитель, добавив, что Филарет уже "отделился от ПЦУ".

Он призвал священников принимать решения самостоятельно или "идти за компанию с профессиональным раскольником и бунтарем, который не справился с собственными пороками властолюбия и гордыни, не прислушался к голосу соборного разума Церкви, путем раскола и разрушения УПЦ/ПЦУ, ради удовлетворения своих властных амбиций".

Филарет заявил, что не будет выполнять условия томоса об автокефалии, предоставленного Вселенским патриархатом. 14 мая Филарет обнародовал обращение,в котором объявил, что Киевский патриархат продолжает существовать, а он остается действующим патриархом.

По его словам, Епифаний должен нести ответственность за внешнее представительство церкви, а патриарх — за внутреннее церковную жизнь в Украине. Позже он уточнил, что договоренность носила устный характер и письменно не зафиксирована.

Почетный патриарх также недоволен греческим уставом ПЦУ и заявил о намерении созвать собор и внести в него изменения. По мнению Филарета, статус митрополии не соответствует реальному весу ПЦУ. Митрополит Киевский Епифаний опроверг наличие договоренностей с Филаретом о разделении власти в ПЦУ.

Собеседники ВВС Украина в Константинополе назвали все обвинения Филарета ложью. Большинство епископов ПЦУ склонны поддержать митрополита Епифания и текущее положение дел в церкви. Добавим, что 24 мая состоится Синод ПЦУ, на котором, вполне возможно, будет обсуждаться последние заявления Филарета.