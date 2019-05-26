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У Варфоломея ответили на слова Филарета о влиянии пророссийских сил на ПЦУ

У Варфоломея ответили на слова Филарета о влиянии пророссийских сил на ПЦУ
07:31 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pomisna.info

Новости Украины: Митрополит Галльский Эммануил заявил, что не согласен с высказыванием Почетного патриарха Православной церкви Украины Филарета.

Представитель Вселенского патриархата митрополит Галльский Эммануил назвал заявление патриарха Филарета о влиянии пророссийских сил на Православную церковь Украины не соответствующим действительности.

"Заявление о том, что митрополита Епифания окружили пророссийские силы – миф", – заявил он в комментарии Каналу 24.

Он также напомнил, что предоставленный Вселенским патриархом Украине томос заложил основы новой автокефальной церкви, а его текст указывает на то, как должна функционировать поместная церковь.

Филарет пришел на совместную молитву с митрополитом Епифанием

"Никто не имеет права судить что в тексте правильно, а что нет. И те, кто не принимают некоторые положения томоса, отказываются быть в лоне этой Церкви. Перед Церковью большое будущее, она становится на ноги и сама выбирает путь, которым будет идти", – добавил Эммануил.

Напомним, 24 мая состоялся синод Православной церкви Украины. Он засвидетельствовал внутреннее единство Православной церкви Украины и выразил поддержку предстоятелю церкви, митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.

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Филарет, Митрополит Галльский Эммануил, Епифаний, ПЦУ.
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