Приметы и обряды на 3 июня – День Елены, День Константина

Новости Украины: Сегодня девушки не заплетали кос, чтобы волосы росли длинными и красивыми.

По традиции на Константина-огуречника хозяйка, отыскав где-нибудь старый лапоть, ногой волокла его на огород и, бросив на грядку с огурцами, говорила: "Как густо сей лапоть плелся, так чтобы и огурцы мои плелись".

"Константину - огурцы, а Олене - льны". Ведь именно на 3 июня принимались когда-то сеять лен, а если в этот день что-то мешало хозяину, то он хоть горсть семян должен был бросить в землю: "Посеешь лен на Олену - будут длинные льны".

А чтобы лен хорошим уродился, раздевались на пашне бабы донага, дабы, глядя на ее наготу, сжалился лен и подумал: "Эта баба бедная, у нее и рубашки-то нет, надо пожалеть ее да на славу уродиться". Перед самым севом клали в мешок с семенами печеные яйца, и мужики должны были подбрасывать его. От того, насколько высоко взлетит мешок, настолько и лен вытянется.

А еще примечал народ: "Если на Олену-леносейку ненастье - к ненастной осени", "Если на 3 июня дождь с градом, то 3 декабря снег с крупой", "Лягушки расквакались - к непогоде".

В православной церкви почитается память святого равноапостольного царя Константина Великого, а также его матери царицы Елены. Известно, что эти личности сыграли важную роль в становлении христианства на Руси и его распространении. Кроме того, почитаются и дети Константина – Муромские чудотворцы Федор и Михаил.

Что касается дня памяти святого Константина и Елены, 3 июня, то в народе этих святых связывали с сельским хозяйством и, особенно – со временем посева льна, овса, гречихи. Ранее по старому стилю этот день отмечали 26 мая. Говорили: "Посеешь лен на Олену - будут длинные льны" - посев льна в этот день обещал быть удачным. "Ярицу, лен, гречу, ячмень и позднюю пшеницу сей с Оленина дня" - считалось, что стоит высаживать в этот день гречиху, ярицу и другие культуры, поскольку это было благоприятное время для работ в поле и огороде. Сев хлебов, напротив, заканчивали и начинали высаживать огурцы. Интересно, что посадку огурцов принято было производить тайно, не посвящая в это своих любопытных соседей и даже членов семьи, не принимающих участие в процессе. Делалось это в качестве защиты от сглаза, и если в результате огурцы вырастали желтыми и пожухлыми, говорили, что их кто-то глазил. Первый огурец принято было закапывать в землю, принося в жертву богам, чтобы те помогли получить богатый урожай.

Постепенно это время отцветали сады, но еще наблюдалось цветение рябины, шиповника, малины, маргариток, других цветов. Появлялись и первые грибы: белые, подберезовики, красноголовики. 3 июня на Тамбовщине старались произвести второй посев льна, а также поздней пшеницы. Начинался сев гречихи, можно было последний раз в этом году сеять просо.

В это время крестьяне старались закончить все работы, вязанные с посевом хлебов, начинали сеять коноплю и лен.

Народные приметы

Рябина обильно зацвела – примета к тому, что будет хороший урожай льна

На Елену дождь идет, а затем начинается гроза – осенью также часто будут осадки с сильными ветрами

Вечером кузнецы стрекочут без остановки – примета того, что будет хорошая погода

Гроза в день – нужно прислушаться к грому. Если он звонкий – будет сильный дождь. Тихий гром 3 июня – дождь пойдет и закончится скоро.

Если на Елену град – 3 декабря снег пойдет. Аналогичную погоду третьего дня зимы предвещает дождь.